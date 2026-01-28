Congresul va „clarifica planurile pentru următoarea etapă care vizează consolidarea descurajării nucleare a ţării", a declarat Kim Jong Un, a scris KCNA.

Kim Jong Un detaliază planurile nucleare

Kim Jong Un, însoţit de alţi înalţi oficiali nord-coreeni, a efectuat un tir de testare a unui lansator multiplu de rachete de calibru mare, în timpul căreia au fost trase patru rachete, a relatat KCNA.

După ce a recunoscut că dezvoltarea acestui sistem de lansator de rachete nu a fost lipsită de dificultăţi, Kim Jong Un a declarat că testul de marţi a fost „de mare importanţă pentru îmbunătăţirea eficacităţii descurajării noastre strategice".

Cele patru rachete lansate au lovit o ţintă aflată la peste 358 km distanţă, potrivit liderului nord-coreean.

Rachetele lovesc ținte din largul mării

Rachetele balistice au fost lansate spre Marea Japoniei, iar două dintre ele au aterizat în afara zonei economice exclusive a ţării, a transmis agenţia japoneză Jiji Press, citând surse din Ministerul Apărării.

„Rezultatul şi amploarea acestui test vor provoca o profundă suferinţă morală şi vor reprezenta o ameninţare serioasă pentru forţele care încearcă să provoace o confruntare militară cu noi", a declarat Kim Jong Un.

Acest test a fost al doilea efectuat de Phenian în această lună, după o salvă de rachete lansate cu doar câteva ore înainte ca liderul sud-coreean să plece spre China, unde avea loc un summit.

Testul a avut loc la o zi după o vizită la nivel înalt la Seul a celui de-al treilea oficial al Pentagonului, Elbridge Colby, care a lăudat Coreea de Sud ca fiind un „aliat model".

Phenianul intensifică presiunea regională

Coreea de Nord şi-a intensificat testele cu rachete în ultimii ani. Potrivit analiştilor, această campanie își propune să îmbunătăţească capacităţile sale de a lovi cu precizie, să sfideze Statele Unite şi Coreea de Sud şi să testeze arme înainte de a le exporta eventual în Rusia.

Phenianul se pregăteşte, de asemenea, să organizeze în următoarele săptămâni congresul Partidului Muncitorilor din Coreea, aflat la putere, primul în ultimii cinci ani.

În aşteptarea acestei reuniuni cruciale, liderul Kim Jong Un a ordonat „extinderea" şi modernizarea producţiei de rachete a ţării.

