Operațiunea a fost autorizată de un judecător militar, într-un dosar în care, cel puțin deocamdată, este începută urmărirea penală doar in rem, adică pentru fapte.

Apărută inițial pe surse, informația privind descinderile a fost confirmata ulterior și de șeful DSU, Raed Arafat, pentru Știrile PRO TV.

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență: ”Au venit, au cerut niște documente care urmează să fie trimise și au luat câteva telefoane, și asta este. Nu, documente nu. Au zis să i le trimitem ulterior. Doar au luat câteva telefoane.”

Reporter: Ne puteți confirma faptul că v-ar fi luat inclusiv dumneavoastră, ca martor?

Raed Arafat: ”Nu, nu.”

Surse oficiale din Parchetul Curții Militare susțin că astfel de echipamente de comunicare pot fi ridicate de la orice martor care are relevanță în dosar.

Potrivit unor surse din rândul procurorilor militari, ancheta ar viza doi medici a căror identitate nu este, deocamdată, facută publică, iar oficialii militari din Ministerul Public susțin că, momentan, nu pot oferi detalii despre investigație pentru a nu o compromite.

Un comunicat al Departamentului pentru Situații de Urgență precizează că „până la acest moment, nicio persoană nu are calitatea de suspect sau inculpat în cauză, nefiind dispusă vreo măsură procesuală în acest sens ori adusă la cunoștința vreunei persoane o astfel de calitate.”

Cel mai probabil, săptămâna viitoare vor avea loc și primele audieri în acest caz.