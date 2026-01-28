Nu și-a dat seama însă de pericol și a intrat în apele umflate de șuvoaie.

Hidrologii au emis un cod portocaliu de inundații în mai multe județe, iar autoritățile sunt în alertă.

În Dolj, un tânăr de 19 ani a încercat să traverseze râul Desnățui, fără să-și dea seama cât de repede a crescut nivelul apei. A fost surprins de viitură, iar pompierii au intervenit într-o cursă contracronometru pentru a-l salva.

În localitatea Grecești, oamenii au început să ridice diguri improvizate, în încercarea disperată de a opri viitura.

Femeie: „Stăm cu sufletul la gură. Nutrețul animalelor s-a dus, nu mai este nimic.”

Bărbat: „Toată noaptea nu am dormit.”

Aici, autoritățile rămân în alertă, 3.000 de saci au fost puși de-a lungul sectorului inundat.

Tot în Dolj, ploile din ultimele două zile au blocat complet și drumul județean din zona localității Pielești. În doar câteva ore, apa a ajuns la 70 de centimetri, iar circulația a fost închisă.

Pentru localnici situația este gravă. Oamenii nu mai pot folosi mașinile și, în cazul unor urgențe, sunt nevoiți să se deplaseze pe jos, prin apă.

Localnic: „De multe ori o luăm pe la vecini ca să ieșim din curți.”

Și în Drobeta Turnu-Severin, mai multe gospodării sunt inundate.

Iar în Maramureș, pirotehniștii au detonat sloiurile de gheață de pe râul Lăpuș.

Râul a înghețat după ce, săptămâna trecută, temperaturile au scăzut până la minus 16 grade. Apoi vremea s-a încălzit și de pe maluri au început să se desprindă sloiuri mari de gheață, care blochează cursul apei.

Dorica Micu, localnică: „Niciodată nu am văzut așa ceva, eu sunt de 62 de ani, da' așa ceva nu, nici nu am visat niciodată.”

Localnic: „Acolo jos, undeva în chei, acolo în jos, a zis că e ceva stâncă care îl ține ăsta acolo, ar trebui să îl explodeze, să meargă în jos pe râu.”

Probleme sunt și în Bistrița-Năsăud. Autoritățile au încercat să spargă de pe margine, cu un utilaj, bucățile mari de gheață formate pe râul Ilișua. Cei care au gospodăriile aproape de mal se tem că ar putea fi inundați.

Localnic: „Pericolul poate trece peste locuri, încolo.”

Și pe râul Arieș, în județul Alba, este stare de alertă, iar echipele de intervenție rămân în zonă.

