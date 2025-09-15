Kievul revendică atacuri asupra reţelei feroviare ruse, soldate cu cel puţin trei morţi, şi un atac asupra unei uzine chimice

Ucraina este responsabilă de două operaţiuni de sabotaj efectuate în acest weekend asupra reţelei feroviare ruse, a declarat duminică o sursă din cadrul serviciului de informaţii al armatei ucrainene (GUR) într-un mesaj transmis AFP.

Această sursă anonimă afirmă că GUR, în cooperare cu unităţi ale armatei, a efectuat un atac sâmbătă în regiunea rusă Orel şi un altul duminică dimineaţă în regiunea Leningrad.

Două trenuri au deraiat duminică dimineaţă în zone distincte din regiunea Leningrad, a anunţat guvernatorul Aleksandr Drozdenko pe Telegram.

GUR a revendicat doar unul dintre aceste două incidente, afirmând că a detonat, duminică, în jurul orei 02:30, o secţiune a căii ferate care leagă oraşele Sankt Petersburg şi Pskov, între staţiile Stroganovo şi Mşinskaia.

Potrivit guvernatorului regiunii Leningrad, acest incident a provocat deraierea unui convoi de marfă cu 15 vagoane-cisternă goale, fără a face victime, în timp ce GUR afirmă că cisternele au fost „distruse împreună cu combustibilul”. Presa rusă a difuzat imagini care arată mai multe cisterne răsturnate pe calea ferată.

În aceeaşi regiune, o altă deraiere a provocat duminică moartea mecanicului unui tren, în districtul Gatcina, potrivit guvernatorului Drozdenko.

Sâmbătă, a fost semnalată o explozie pe o secţiune de cale ferată la peste 800 km distanţă, în regiunea Orel. Potrivit autorităţilor, aceasta a provocat moartea a trei militari din Rosgvardia, garda naţională rusă.

GUR a afirmat că a realizat această operaţiune pentru a „perturba” legătura între oraşele Orel şi Kursk şi că militarii ucişi erau genişti trimişi la faţa locului după descoperirea unor mine.

Reţeaua feroviară rusă a fost afectată în repetate rânduri de deraieri, explozii şi incendii de la declanşarea invaziei ruseşti la scară largă în Ucraina, în februarie 2022.

Autorităţile ucrainene, atunci când revendică sabotajele, asigură că Rusia foloseşte reţeaua sa feroviară pentru a transporta trupe în Ucraina şi combustibil pentru forţele sale care luptă în această ţară.

Uzină chimică atacată

Potrivit unui mesaj transmis AFP de o sursă din cadrul GUR, Ucraina a atacat sâmbătă şi o fabrică chimică din regiunea rusă Perm, la peste 1.500 km de graniţa ucraineană. Potrivit acestei surse, atacul a fost efectuat cu ajutorul unor drone asupra unei întreprinderi, Metafrax Chemicals PJSC, care produce în special substanţe utilizate la fabricarea explozibililor. Echipamentele au fost avariate în timpul atacului, a spus sursa.

Sâmbătă, guvernatorul regiunii Perm, Dmitri Mahonin, a anunţat pe Telegram că o „întreprindere industrială” din oraşul Gubaha a fost ţinta unui atac cu drone, care nu a făcut victime, şi susţine că fabrica funcţionează în continuare „în mod normal” în ciuda acestui atac.

Sute de drone lansate de Ucraina, rafinărie în flăcări

Ucraina a lansat peste noapte un atac de amploare în Rusia, cu cel puţin 361 de drone, provocând un scurt incendiu la vasta rafinărie de petrol Kirişi din nord-vestul Rusiei, au declarat duminică oficialii ruşi.

În timp ce puterile mondiale discută despre cum să pună capăt celui mai mortal conflict din Europa de la cel de-al Doilea Război Mondial, războiul dronelor a escaladat, cu drone ruseşti doborâte în Polonia, membră NATO, şi cu atacuri ale Ucrainei împotriva rafinăriilor şi conductelor de petrol din Rusia, al doilea mare exportator de petrol din lume.

Ministerul rus al Apărării a declarat că cel puţin 361 de drone au fost doborâte de sistemele ruseşti de apărare aeriană, plus patru bombe aeriene ghidate şi o rachetă HIMARS de producţie americană. Acesta nu a oferit detalii cu privire la locul atacurilor.

Rafinăria Kirişinefteorgsintez a Surgutneftegaz, una dintre primele două rafinării din Rusia, s-a numărat printre obiectivele atacate de dronele ucrainene, au declarat oficialii ruşi.

Aleksandr Drozdenko, guvernatorul regiunii Leningrad, a declarat că trei drone au fost distruse în zona Kirişi şi că un incendiu provocat de resturile căzute a fost stins. El a declarat că nimeni nu a fost rănit.

Comandamentul ucrainean al dronelor a confirmat că a atacat rafinăria şi a declarat că „a efectuat o lovitură de succes”.

