Umerov a efectuat vizite în Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Qatar, Kuweit şi Iordania în ultima săptămână. El a spus că unităţi ucrainene au fost desfăşurate în aceste ţări şi că au fost stabiliţi noi paşi pentru "cooperare pe termen lung în materie de securitate" cu fiecare dintre ele.

"Specialişti militari ucraineni operează în fiecare din aceste ţări sub coordonarea Consiliului de Apărare şi Securitate Naţională", a postat el pe platforma X.

"Unităţi de interceptare au fost desfăşurate pentru a-i proteja pe civili şi infrastructura critică. Se depun eforturi pentru a extinde zonele de acoperire", a adăugat el.

Kievul a afirmat că aproape o duzină de ţări din întreaga lume i-au solicitat ajutorul şi i-au cerut sfaturi pentru a se apăra împotriva unor valuri mari de drone de tip kamikaze, pe care Rusia le lansează asupra Ucrainei de patru ani şi pe care acum Iranul le utilizează în Golf.

Ucraina evaluează participarea la securizarea Strâmtorii Ormuz

Umerov a precizat că echipele se concentrează pe folosirea de tehnologii ucrainene pentru a contracara atacurile cu drone şi că le oferă consultanţă partenerilor privind soluţii de apărare aeriană plecând de la experienţa de război a Ucrainei.

Într-o postare pe Telegram, preşedintele Volodimir Zelenski susţine că i-a ordonat lui Umerov, armatei ucrainene şi Ministerului de Externe să evalueze "pregătirea reală" a ţărilor de a se alătura unor iniţiative internaţionale de a securiza Strâmtoarea Ormuz.

"Este important ca importanţa globală a Ucrainei în asigurarea securităţii şi calitatea expertizei în securitate a Ucrainei în protejarea vieţilor să fie recunoscute de toţi partenerii", a adăugat Zelenski, fără a oferi alte detalii.