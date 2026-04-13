"Felicitări Peter Magyar şi Tisza pentru victoria voastră istorică! Poporul maghiar a vorbit cu o voce clară şi puternică. România şi Ungaria sunt vecini, parteneri şi membri ai UE şi NATO. Aştept cu nerăbdare să construim un nou capitol în relaţiile româno-ungare, bazat pe respect reciproc, dialog deschis şi angajamentul nostru comun faţă de valorile europene şi euroatlantice. Există oportunităţi extraordinare de a colabora în domeniul securităţii regionale, cooperării economice şi bunăstării popoarelor noastre. Felicitări! Gratulalok!", a scris şeful statului român duminică seara pe X.

Partidul de opoziţie Tisza din Ungaria ar urma să obţină o majoritate de două treimi în Legislativul de la Budapesta.

Prim-ministrul ungar Viktor Orban şi-a recunoscut înfrângerea în alegerile parlamentare în faţa liderului opoziţiei, Peter Magyar. Prezenţa la urne a fost una record în Ungaria - 77,8%.