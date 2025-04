Katy Perry, Gayle King şi alte 4 femei vor ajunge luni la „marginea spaţiului”. Care este scopul călătoriei

În comunitatea zborurilor spaţiale, nu există o definiţie strictă şi precisă.

Spaţiul poate fi definit în mai multe moduri, iar utilitatea criteriilor pentru a determina unde începe poate depinde de scenariu. Acesta este motivul pentru care diverse organizaţii din întreaga lume folosesc diferite altitudini pentru a marca acel prag invizibil în scopul înregistrării.

În ceea ce priveşte turismul spaţial suborbital, disputele pe marginea definiţiilor pot căpăta o viaţă proprie.

Blue Origin şi Virgin Galactic, de exemplu, au avut dispute publice pe această temă - mai ales din cauza unui mijloc specific de definire a spaţiului: linia Kármán.

Cât de departe este linia Kármán de suprafaţa Pământului?

În timp ce Blue Origin se pregăteşte pentru următoarea lansare a rachetei New Shepard, aruncăm o privire mai atentă la probabil cea mai cunoscută şi controversată delimitare a spaţiului.

Probabil cea mai cunoscută şi controversată demarcaţie a spaţiului, linia Kármán se află la 100 de kilometri (62 de mile) deasupra nivelului mării.

Zborurile suborbitale New Shepard ale Blue Origin trec puţin peste această altitudine.

Dar principalul concurent al companiei, Virgin Galactic, nu o face.

Zborurile sale de până acum au ajuns până la aproximativ 88,5 kilometri (55 de mile), ceea ce este totuşi dincolo de pragul de 81 de kilometri (50 de mile) pe care guvernul SUA l-a folosit mult timp pentru a defini spaţiul.

Cu toate acestea, Blue Origin a indicat linia Kármán pentru a-şi promova ascensiunile ca o cale mai legitimă de obţinere a statutului de „astronaut”, afirmând într-o postare pe social media din 2021 că „niciunul dintre astronauţii noştri nu are un asterisc lângă numele său” - o aluzie subtilă la Virgin Galactic.

Cu toate acestea, definirea unui astronaut este aproape o cu totul altă poveste. În primele zile ale zborurilor spaţiale, guvernul SUA a stabilit definiţia de 81 de kilometri (50 de mile) ca bază pentru acordarea insignelor de astronaut piloţilor militari şi NASA.

Administraţia Federală a Aviaţiei a acordat, de asemenea, aripile de astronaut comercial aventurierilor din sectorul privat care au ajuns mai sus de 81 de kilometri (50 de mile). Dar agenţia a renunţat în mare parte la acest program în 2021, optând să listeze participanţii pe site-ul său, în loc să acorde insigne fizice piloţilor din sectorul privat.

SpaceX a acordat, de asemenea, propriul său set de aripi argintii pasagerilor neguvernamentali care zboară cu capsula sa orbitală Crew Dragon.

Aşadar, în practică, decizia cu privire la cine este şi cine nu este astronaut aparţine celui care ţine evidenţa.

Fostul astronaut NASA Terry Virts a declarat pentru National Geographic în 2018 că nu este prea preocupat de păstrarea denumirii de „astronaut”.

„Dacă vă legaţi posteriorul de o rachetă, cred că asta are o valoare”, a declarat Virts pentru National Geographic în 2018, când a fost întrebat despre această problemă. "Când eram pilot de F-16, nu eram invidios pe faptul că piloţii de Cessna erau numiţi piloţi. Cred că toată lumea va şti dacă ai plătit pentru a fi pasager într-un zbor suborbital de cinci minute sau dacă eşti comandantul unui vehicul spaţial interplanetar. Acestea sunt două lucruri diferite”.

Unde se produce imponderabilitatea

Totuşi, în imaginaţia publicului, ideea de astronaut evocă adesea imagini ale unei persoane plutind în imponderabilitate, înconjurată de întinderea cosmică neagră.

Însă senzaţia de imponderabilitate are prea puţin de-a face cu altitudinea - cel puţin, nu la cele relativ joase la care zboară Blue Origin şi Virgin Galactic.

Atracţia gravitaţională a Pământului va continua să afecteze capsula Blue Origin atunci când aceasta va ajunge în imponderabilitate la apogeu, termenul folosit în zborul spaţial pentru a desemna vârful unei traiectorii de zbor.

Cu toate acestea, astronauţii vor fi în imponderabilitate deoarece energia acumulată de rachetă şi capsulă după decolare va fi anulată de gravitaţia terestră, oferindu-le o versiune de câteva minute a senzaţiei pe care o experimentează oamenii atunci când ajung în vârful unui mare roller-coaster.

În schimb, astronauţii de pe Staţia Spaţială Internaţională rămân fără greutate luni întregi, deoarece se află pe orbita Pământului - ceea ce necesită viteze mult mai mari decât cele ale zborurilor suborbitale ale New Shepard.

Cu toate acestea, cei care ţin registrele nu au stipulat că o persoană trebuie să ajungă pe orbită pentru a fi considerată astronaut.

De exemplu, piloţii civili şi militari care au condus avioanele X-15 la altitudini de peste 81 de kilometri (50 de mile) în timpul unei campanii de testare în anii 1960 au primit aripi de astronaut.

Ştiinţa definirii spaţiului

Guvernul SUA foloseşte reperul de 81 de kilometri (50 de mile) pentru a defini spaţiul din multe dintre aceleaşi motive pentru care alte organizaţii folosesc linia Kármán. Acestea din urmă pot doar să calculeze fenomenul în mod diferit.

Theodore von Kármán, un inginer şi fizician american de origine maghiară şi cofondator al Jet Propulsion Laboratory al NASA, a fost printre primii care au încercat să descrie altitudinea la care aeronautica devine astronautică.

Dar chiar şi încercările iniţiale ale lui Kármán din anii 1950 au fost inexacte.

„Atmosfera este într-adevăr dinamică şi fluctuează în densitate, ceea ce face ca orice delimitare să fie imprecisă”, potrivit unui studiu din 2014 privind definirea spaţiului. Astfel, „linia Kármán fluctuează între” 84 de kilometri (52 de mile) şi 100 de kilometri (62 de mile).

100 de kilometri este distanţa la care Federaţia Aeronautică Internaţională, cu sediul în Elveţia, sau Federaţia Mondială a Sporturilor Aeriene, definesc linia Kármán.

„Aşa este încă din anii '60”, a declarat pentru CNN Scott Neumann, preşedintele Comisiei de înregistrări astronautice a federaţiei, ICARE.

Federaţia a sugerat în 2018 că ar putea reduce altitudinea definiţiei sale ca răspuns la noile cercetări privind linia Kármán - dar organizaţia nu a făcut în cele din urmă un astfel de pas după ce a calculat cifrele.

„Aveţi acest punct maxim frumos, pe care îl numim „altitudinea vitezei maxime de echilibru”, şi îl puteţi indica pe un grafic şi spuneţi: „Aici începeţi să semănaţi mai mult cu o navă spaţială şi mai puţin cu un avion””, a declarat Neumann.

„Altitudinea vitezei maxime de echilibru” se referă la altitudinea la care atmosfera devine atât de subţire încât o navă nu se mai poate baza pe dinamica de zbor a avioanelor.

În schimb, vehiculul va avea nevoie de tipul de viteză pe care îl oferă motoarele de rachetă.

O altă perspectivă

În timp ce Fédération Aéronautique Internationale a decis să rămână la definiţia sa de 100 de kilometri, alţi cercetători şi instituţii din industria spaţială nu împărtăşesc acelaşi punct de vedere.

Spence Wise, vicepreşedinte senior al misiunilor spaţiale la compania de producţie aerospaţială Redwire Space, a declarat pentru CNN că el crede că o altitudine mai exactă este mai aproape de 88 de kilometri (55 mile).

Wise a spus că această definiţie derivă din comportamentul vehiculelor - în principal boostere de rachete aruncate - care s-au întors din spaţiu după ce au fost târâte în afara orbitei de frecarea atmosferică. Pentru context, „vidul” din spaţiu nu este întotdeauna un vid. De fapt, atmosfera Pământului se subţiază pe mii de kilometri.

„Dar ceea ce se poate observa în mod constant este că, undeva între 90 şi 88 de kilometri, aceste corpuri de rachetă, pe măsură ce reintră (în atmosferă), nu se mai comportă ca şi cum ar pluti în derivă în spaţiu - fiind conduse de un comportament de tip orbită kepleriană”, a spus Wise, referindu-se la principiile mişcării planetare descrise de Johannes Kepler în secolul al XVII-lea. „Şi încep pur şi simplu să cadă din cer”.

Sateliţii şi navele spaţiale pot, de asemenea, să călătorească pentru scurt timp chiar mai aproape de Pământ în timpul orbitelor lor - la o înălţime de 80 până la 90 de kilometri (50 până la 56 de mile) - fără a fi traşi imediat în jos. În limbajul aerospaţial, astfel de nave spaţiale care zboară la joasă altitudine sunt denumite sateliţi VLEO (Very-low Earth Orbit).

Rezistenţa atmosferică devine mai pronunţată la altitudini orbitale mai mici, iar acesta este un aspect esenţial în proiectarea unui vehicul.

„Puteţi coborî orbitele până la 150 de kilometri (93 de mile) - dar trebuie să plătiţi un cost pentru asta. ... Probabil că proiectaţi ceva care îşi petrece tot timpul încercând să rămână pe orbită”, a declarat Wise.

Pe scurt: Când vine vorba de definirea spaţiului, calculele şi consideraţiile se schimbă în funcţie de obiectul spaţial în cauză.

„Unii experţi au observat că funcţia şi scopul ar putea duce la distincţii mai adecvate între aeronave şi nave spaţiale decât altitudinea”, se arată în lucrarea din 2014.

Iar distincţiile pot deveni din ce în ce mai neclare pe măsură ce tehnologia evoluează şi noi tipuri de vehicule pot realiza diferite tipuri de zbor.

Deci, contează cu adevărat aceste definiţii?

„Este amuzant să te gândeşti la asta”, a spus Wise. „Mai merită să escaladezi Everestul? Avem nevoie de aceste norme sau definiţii convenite ale acestui lucru greu şi epic de făcut. Deci, în special în contextul călătoriilor comerciale în spaţiu, cred că linia Kármán este un lucru foarte bun.”

Femeile care ajung luni la "marginea spaţiului"

Cel de-al 11-lea zbor cu echipaj uman al misiunii New Shepard, NS-31, va decola luni, de la Launch Site One din West Texas. La misiune participă Aisha Bowe, Amanda Nguyễn, Gayle King, Katy Perry, Kerianne Flynn şi Lauren Sánchez.

Aisha Bowe

Aisha este un fost om de ştiinţă NASA, antreprenor şi susţinător global al STEM. Ea este CEO al STEMBoard, o firmă de inginerie recunoscută de două ori pe lista Inc. 5000 a companiilor private cu cea mai rapidă creştere din America, şi fondatoarea LINGO, o companie edtech cu misiunea de a dota un milion de elevi cu competenţe tehnice esenţiale.

De origine din Bahamas, Aisha speră că drumul ei de la colegiul comunitar la spaţiu va inspira tinerii din Bahamas şi din întreaga lume să îşi urmeze visele.

Amanda Nguyễn

Amanda este cercetător ştiinţific în domeniul bioastronauticii. A absolvit Harvard şi a efectuat cercetări la Harvard Center for Astrophysics, MIT, NASA şi International Institute for Astronautical Sciences.

Amanda a lucrat la ultima misiune a navetei NASA, STS-135, şi la misiunea Kepler pentru exoplanete. Pentru apărarea supravieţuitorilor violenţei sexuale, Amanda a fost nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace şi desemnată Femeia Anului de TIME. Fiind prima femeie astronaut vietnameză şi din Asia de Sud-Est, zborul Amandei este un simbol al reconcilierii dintre Statele Unite şi Vietnam şi va evidenţia ştiinţa ca instrument pentru pace.

Gayle King

Gayle este o jurnalistă premiată, coprezentatoare a CBS Mornings, redactor-şef al Oprah Daily şi gazda emisiunii Gayle King in the House la radio SiriusXM.

Într-o carieră de zeci de ani, King a fost recunoscută ca o interlocutoare la interviuri talentată, plină de compasiune, capabilă să treacă peste zvonuri şi să creeze conversaţii semnificative.

Fiind o persoană deschisă la noi aventuri, chiar şi la cele care o sperie, Gayle este onorată să facă parte din prima echipă de zbor Blue Origin formată numai din femei şi abia aşteaptă să iasă din zona ei de confort.

Katy Perry

Katy este artista cu cele mai mari vânzări din istoria Capitol Records şi unul dintre cei mai bine vânduţi artişti muzicali din toate timpurile, cu peste 115 miliarde de stream-uri. Pe lângă faptul că este un superstar pop global, Katy este o susţinătoare activă a multor cauze filantropice, inclusiv în calitate de ambasador al bunăvoinţei UNICEF, unde îşi foloseşte vocea puternică pentru a asigura dreptul fiecărui copil la sănătate, educaţie, egalitate şi protecţie, şi propria sa fundaţie Firework, care împuterniceşte copiii din comunităţile defavorizate prin aprinderea luminii lor interioare prin artă.

Katy se declară onorată să facă parte din primul echipaj Blue Origin format numai din femei şi speră ca călătoria ei să o încurajeze pe fiica ei şi pe alţii să ajungă la stele, la propriu şi la figurat.

Kerianne Flynn

După o carieră de succes în domeniul modei şi al resurselor umane, Kerianne Flynn şi-a petrecut ultimul deceniu canalizându-şi energia către construirea comunităţii prin intermediul consiliului de administraţie şi al activităţii non-profit în cadrul Şcolii Allen-Stevenson, The High Line şi Hudson River Park. Pasionată de puterea de transformare a poveştilor, Kerianne a produs filme provocatoare, precum This Changes Everything (2018), care explorează istoria femeilor la Hollywood, şi LILLY (2024), un omagiu puternic adus avocatei pentru salarii echitabile Lilly Ledbetter.

Kerianne a fost întotdeauna atrasă de explorare, aventură şi spaţiu şi speră ca zborul ei spaţial Blue Origin să servească drept inspiraţie pentru fiul ei, Dex, şi pentru următoarea generaţie de visători, pentru a ajunge la stele.