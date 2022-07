Justin Bieber revine pe scenă după retragerea cauzată de paralizia facială

După aproximativ o lună de pauză, Justin Bieber, în vârstă de 28 de ani, reia din data de 31 iulie turneul „Justice”.

Un reprezentant al cântărețului a declarat pentru Variety că următorul spectacol al lui Justin Bieber este programat la sfârșitul lunii iulie, în Italia, la Lucca Summer Festival.

