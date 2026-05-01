Ştirea a fost publicată pe contul de Instagram al revistei e-flux, fără a oferi vreo explicaţie pentru această decizie. Declaraţia, în întregime, sună astfel: „Începând cu data de 30 aprilie 2026, noi, juriul internaţional selectat de Koyo Kouoh, directorul artistic al celei de-a 61-a ediţii a Bienalei de la Veneţia, intitulată «In Minor Keys», ne-am dat demisia. Facem acest lucru în conformitate cu Declaraţia noastră de intenţie publicată la 22 aprilie 2026”.

Declaraţia a fost semnată de cele cinci membre: Solange Oliveira Farks (preşedintă), Zoe Butt, Elvira Dyangani Ose, Marta Kuzma şi Giovanna Zapperi.

Contextul formării juriului

Componenţa juriului a fost anunţată de Bienală la 22 aprilie, într-un comunicat în care se preciza că, din cauza decesului neaşteptat al lui Kouoh, în mai 2025, consiliul de administraţie al Bienalei, format din patru persoane, a selectat membrii juriului.

La scurt timp după anunţarea rezultatelor, juriul a emis o declaraţie detaliată, publicată de e-flux în 23 aprilie, în care a precizat că nu va lua în considerare pavilioanele naţionale ale ţărilor care sunt în prezent acuzate de crime împotriva umanităţii de către Curtea Penală Internaţională. Această decizie ar avea un impact direct asupra participării Israelului şi Rusiei, a căror includere atrăsese deja critici aspre.

Decizie cu impact geopolitic

Vestea vine într-un moment în care o mare parte a lumii artistice internaţionale se pregăteşte să sosească la La Serenissima în acest weekend, având în vedere că zilele de avanpremieră pentru profesionişti încep marţi, 5 mai. Nu este clar dacă juriul a fost rugat de Bienală să-şi dea demisia.

Într-o declaraţie transmisă revistei ARTnews după publicarea iniţială a acestui articol, organizatorii Bienalei au anunţat că ceremonia de decernare a Leilor de Aur, programată iniţial înaintea deschiderii expoziţiei pentru public, pe 9 mai, va fi amânată pentru data de 22 noiembrie, ultima zi a Bienalei. În declaraţia sa, Bienala a invocat atât demisia juriului, cât şi „caracterul excepţional al actualei situaţii geopolitice internaţionale”.

Schimbări majore în acordarea premiilor

În plus, Bienala din 2026 nu va acorda, de fapt, Leii de Aur; în schimb, publicul va vota pentru doi „Lei ai vizitatorilor”, care vor fi acordaţi „celui mai bun participant la cea de-a 61-a expoziţie In Minor Keys de Koyo Kouoh” şi „celei mai bune participări naţionale la cea de-a 61-a expoziţie”, acestea fiind cele două premii acordate în mod obişnuit de juriul Bienalei.

În declaraţia din 23 aprilie, membrii juriului au afirmat că au „o responsabilitate faţă de rolul istoric al Bienalei ca platformă care leagă arta de problemele urgente ale epocii sale”. Prin aceasta, ei şi-au exprimat „intenţia noastră – de a ne afirma angajamentul faţă de apărarea drepturilor omului şi faţă de spiritul proiectului curatorial al lui Koyo Kouoh”.

Reacţii şi controverse internaţionale

Declaraţia juriului a fost ea însăşi ţinta unor critici. Pe X, Ministerul israelian al Afacerilor Externe a calificat decizia drept „o contaminare a lumii artistice”, care a transformat această ediţie a Bienalei „într-un spectacol de îndoctrinare politică falsă şi anti-israeliană”.

În propria sa declaraţie, Belu-Simion Fainaru, artistul de origine română care reprezintă Israelul, a afirmat că declaraţia juriului „creează un mediu ostil şi degradant” şi că acesta „şi-a depăşit mandatul”, punând Israelul într-o „poziţie de inegalitate”.

Organizatorii Bienalei au încercat să menţină independenţa juriului, declarând într-un comunicat: „În ceea ce priveşte declaraţia emisă astăzi de membrii juriului, aceasta este o poziţie pe care membrii au ales să o exprime în avans şi să o facă publică. Ea reprezintă o expresie firească a libertăţii şi autonomiei pe care La Biennale le garantează”.