„Nu poate exista un proiect european complet fără Ucraina, iar locul Ucrainei în Uniunea Europeană trebuie să fie, de asemenea, complet – deplin și egal”, a declarat Zelenski într-o postare pe X, potrivit POLITICO.

„Este important să se deschidă grupurile de lucru” privind domeniile de negociere, a spus el. „Este important să se înregistreze progrese semnificative în cadrul negocierilor. Este important să lucrăm la 100% pentru securitate și pentru poporul nostru”, a subliniat Zelenski.

Cancelarul german Friedrich Merz a sugerat ca Ucrainei să i se acorde statutul de „membru asociat” al UE, care ar include beneficii precum participarea la reuniunile Comisiei Europene și ale Consiliului European.

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a părut joi să susțină abordarea treptată promovată de Merz, argumentând că țărilor candidate la aderarea la UE li s-ar putea acorda acces la programele „piața unică, uniunea vamală, zona de roaming, Erasmus și Orizont” ca pași pe drumul către aderarea deplină la bloc.

Ca răspuns, Zelenski a trimis, de asemenea, o scrisoare liderilor UE vineri seara, subliniind că Kievul avansează rapid cu reformele necesare pentru aderarea deplină la UE, acționând în același timp ca un bastion împotriva agresiunii ruse pentru întregul bloc format din 27 de țări, a raportat Reuters.

„Apărăm Europa — în totalitate, nu parțial și nu cu jumătăți de măsură”, ar fi spus Zelenski în scrisoare. „Ar fi nedrept ca Ucraina să fie prezentă în Uniunea Europeană, dar să rămână fără voce”, a spus el.

Scrisoarea a fost adresată președintelui Consiliului European, Antonio Costa, președintei Comisiei Europene, Ursula von der ⁠Leyen, și președintelui cipriot Nikos Christodoulides, a cărui țară deține în prezent președinția rotativă a Consiliului.

Ucraina și-a depus cererea de aderare la UE la câteva zile după ce președintele rus Vladimir Putin a lansat invazia pe scară largă în februarie 2022. Ucrainei i s-a acordat statutul oficial de țară candidată câteva luni mai târziu, iar negocierile de aderare vor începe în 2024.