Potrivit anunțului, numărul funcțiilor de conducere va fi redus aproape la jumătate, de la 47 la 26 de șefi. În paralel, vor fi operate restructurări și în zona administrativă (TESA), vizând personalul din birouri. Reprezentanții instituției precizează însă că polițiștii locali care activează pe teren nu vor fi afectați de aceste modificări.

În urma reorganizării, numărul total de angajați va scădea de la 514 la 384 de persoane. Măsura este prezentată ca parte a unei strategii de eficientizare a activității și de reducere a cheltuielilor administrative.

Primarul general, Ciprian Ciucu, își propune transformarea instituției într-una „suplă și eficientă”, cu o prezență activă în comunitate, în domenii precum circulația, ordinea publică, intervențiile, protecția mediului și inspecția comercială.

Reprezentanții Primăriei subliniază că obiectivul principal este utilizarea responsabilă a banilor publici, astfel încât aceștia să se reflecte în îmbunătățirea calității vieții cetățenilor, cu accent pe siguranța publică.

Noua organigramă urmează să fie supusă votului Consiliului General al Municipiului București pe data de 5 mai.