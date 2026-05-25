Una dintre ipoteze este că ar fi vorba despre un bărbat dispărut în urmă cu aproape patru ani.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Luni, în localitatea Pribilești din Maramureș, polițiștii au extins zona de căutări iar terenul pe care a fost descoperit craniul a fost, din nou, împânzit de anchetatori. Între timp, fragmentele osoase descoperite ieri de un localnic sunt atent verficate.

Mihaela Ardelean, purtător de cuvânt IPJ MM: „Acestea au fost transportate la Serviciul Județean de Medicină Legală Maramureș, în vederea stabilirii cauzei decesului și identitățîi persoanei”.

Anchetatorii iau în calcul că acel ctraniu ar fi al unui un bărbat dispărut în urmă cu aproape 4 ani, după o petrecerea de Crăciun. Încă de atunci rudele l-au dat dispărut. Oamenii din comună îți amintesc că la acea vreme, polițiștii au încercat să refacă traseul bărbatului și că au fost căutări în toată zona.

Localnic: „A venit poliția la mine și a luat de pe camere să văzut că o trecut pe aici, o dispărut în sat, o umblat acolo după canal după el, după fânațe, dar nu l-a aflat nimeni, nu i-a dat nimeni de urmă”

Localnic: „Am auzit că o băut cu ceva prieteni aici în sat și s-a luat în toiul nopții și a plecat. L-a observat că a ieșit din sat pe camere și apoi l-a căutat în afara satului, orice îi posibil până nu se fac ceva investigații ceva cercetări nu putem ști”.

Craniul a fost găsit luni de un localnic.

Alexandru Roșca, cel care a sunat la 112: „Am ieșit dimineața cu câinele la câmp, la plimbare, și am văzut o tufă de soc și am zis să mergem să luăm niște flori pentru socată. Când m-am apropiat de tufă și am vrut să iau florile, am văzut o boască, țeasta de la craniu și mi s-a părut ceva suspect. Am dat așa un pic cu piciorul și, când s-a întors, o fost așa ca și ochii, craniu’, numa’ ca piatra, ca osul”.

În urma cercetărilor, anchetatorii au găsit și alte fragmente osoase, și două telefoane mobile îngropate în pământ.

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă verificările pentru a stabili identitatea victimei și dacă este vorba despre un caz de crimă.