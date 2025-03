JD Vance: „Cel mai bun mijloc de a împiedica o nouă invazie a Rusiei este ca SUA să fie lăsate să câştige bani în Ucraina”

„Dacă vreţi garanţii de securitate adevărate, dacă vreţi cu adevărat să vă asiguraţi că Vladimir Putin nu mai invadează Ucraina, cea mai bună garanţie de securitate este să le daţi americanilor un interes economic în viitorul Ucrainei”, declară la Fox News vicepreşedintele american.

„Care este planul? Nu puteţi finanţa războiul etern. Poporul american nu o va tolera”, adaugă J. D. Vance.

El subliniază că acest lucru va constitui garanţii de securitate mai bune decât ”20.000 de militari ai vreunei ţări care n-au mai fost la război de 30 sau 40 de ani”.

Bad news for Starmer and Macron. Vance confirms the only US security guarantee in Ukraine will be the mineral deal. He also plays down British & French peacekeeping troops as “20k troops from some random country that hasn’t fought a war in 30 or 40 years”.pic.twitter.com/6bujpsjygX