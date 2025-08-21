J.D. Vance: „Europenii trebuie să-şi asume cea mai mare parte a poverii pentru securitatea Ucrainei”

Stiri externe
21-08-2025 | 08:49
J.D. Vance
Shutterstock

Vicepreşedintele Statelor Unite, J.D. Vance, a declarat miercuri că ţările europene trebuie să îşi asume „cea mai mare parte a poverii" pentru a garanta securitatea Ucrainei, având în vedere că este continentul lor, relatează EFE şi Reuters.

autor
Ioana Andreescu

„Nu cred că ar trebui să ne asumăm totul. Cred că trebuie să ajutăm, dacă este necesar, pentru a opri războiul şi crimele. Dar cred că trebuie să ne aşteptăm, iar preşedintele (Donald Trump) cu siguranţă se aşteaptă, ca Europa să joace rolul central", a declarat Vance într-un interviu la postul de televiziune Fox News.

„Indiferent de forma pe care o va lua aceasta, europenii vor trebui să-şi asume cea mai mare parte a poverii. Este continentul lor, este securitatea lor, iar preşedintele a fost foarte clar - ei vor trebui să îşi intensifice eforturile", a adăugat el.

În cadrul interviului, Vance a mai spus că, în timpul vizitei liderilor europeni şi a preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă luni, Trump a luat iniţiativa de a-l suna imediat pe preşedintele rus Vladimir Putin pentru a încerca să avanseze în privinţa unei posibile întâlniri bilaterale între cele două părţi.

Rusia vrea o parte din teritoriul ucrainean

Vance a precizat că Rusia vrea o parte din teritoriul ucrainean, „majoritatea acesteia fiind ocupată de ei, dar şi ceva ce nu au ocupat".

Citește și
JD Vance
JD Vance: SUA caută un acord de pace acceptabil pentru Rusia şi Ucraina, chiar dacă niciuna nu va fi mulţumită

Rusia ocupă aproximativ o cincime din Ucraina, iar Trump a spus că "schimbul de teritorii" şi modificările de teritorii vor fi cruciale pentru orice soluţie.

Ucraina se opune cedării oricărui teritoriu, o poziţie despre care preşedintele Volodimir Zelenski a spus că este înscrisă în Constituţia ţării.

Dar Kievul nu are în prezent capacitatea militară de a recuceri toate zonele ocupate de ruşi şi are o influenţă diplomatică limitată de a forţa o retragere pe termen scurt.

Preşedintele american Donald Trump vrea să încheie un acord de pace pentru a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina, care durează de trei ani şi jumătate.

Una dintre priorităţile Ucrainei este garantarea securităţii

Una dintre priorităţile Ucrainei este garantarea securităţii împotriva agresiunii ruse. Trump a spus că nu va desfăşura trupe americane acolo, dar ar putea oferi sprijin aerian american.

Ţările europene au format o "coaliţie a voinţei" care ar angaja forţe pentru a garanta securitatea Ucrainei.

În contextul în care Trump este nemulţumit de ajutoarele militare americane de miliarde de dolari oferite Ucrainei până acum, Casa Albă a spus că Washingtonul nu va continua "să scrie cecuri în alb" pentru a finanţa apărarea Kievului.

Trump vrea să transfere aliaţilor europeni mai multe responsabilităţi pentru costuri.

Românii nu mai sunt doar turiști în Grecia. Mulți cumpără proprietăți și le dau în chirie. „Este doar începutul”

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, Ucraina, SUA, donald trump, vladimir putin, pace,

Dată publicare: 21-08-2025 08:49

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Tragedie în fotbal! Fost internațional, găsit mort în casă
NEWS ALERT Tragedie în fotbal! Fost internațional, găsit mort în casă
Citește și...
Cine este Monica Crowley, cea care i-a întâmpinat pe liderii europeni la Casa Albă. Scandalul în care a fost implicată. FOTO
Stiri externe
Cine este Monica Crowley, cea care i-a întâmpinat pe liderii europeni la Casa Albă. Scandalul în care a fost implicată. FOTO

Șefii unora dintre cele mai apropiate țări aliate ale Statelor Unite nu au fost întâmpinați luni de președintele Donald Trump însuși, de vicepreședintele JD Vance sau de secretarul de stat Marco Rubio la sosirea lor la Casa Albă.

JD Vance: SUA caută un acord de pace acceptabil pentru Rusia şi Ucraina, chiar dacă niciuna nu va fi mulţumită
Stiri externe
JD Vance: SUA caută un acord de pace acceptabil pentru Rusia şi Ucraina, chiar dacă niciuna nu va fi mulţumită

Vicepreşedintele american JD Vance a estimat, într-un interviu publicat duminică de postul Fox News, că o soluţionare negociată a războiului dintre Rusia şi Ucraina nu va putea mulţumi niciuna dintre părţi.

Trump sugerează că JD Vance ar putea fi succesorul său. Cine l-ar putea ajuta să câștige viitoarele alegeri
Stiri externe
Trump sugerează că JD Vance ar putea fi succesorul său. Cine l-ar putea ajuta să câștige viitoarele alegeri

Președintele SUA, Donald Trump, a sugerat marți că vicepreședintele JD Vance este „cel mai probabil” succesor al său la candidatura republicană din 2028 – cea mai clară susținere exprimată până acum pentru Vance, transmite Reuters.

Recomandări
Răspunsul dat de ministrul Educației, după ce a fost întrebat dacă școala va începe pe 8 septembrie: Foarte greu să vă spun
Stiri Educatie
Răspunsul dat de ministrul Educației, după ce a fost întrebat dacă școala va începe pe 8 septembrie: Foarte greu să vă spun

Ministrul Educației, Daniel David, a declarat că nu poate spune sigur dacă școala va începe pe 8 septembrie, din cauza protestelor anunțate de angajații din sistem, nemulțumiți de situația actuală și hotărâți să continue acțiunile.

Pensia nu va mai putea fi cumulată cu salariul la stat. Angajații vor putea lucra până la 70 de ani, dar fără pensie. Proiect
Stiri Politice
Pensia nu va mai putea fi cumulată cu salariul la stat. Angajații vor putea lucra până la 70 de ani, dar fără pensie. Proiect

Guvernul va interzice transferurile și detașările funcționarilor publici, metoda prin care până acum erau protejați unii angajați atunci când posturile lor erau în pericol.

Curtea de Apel Constanţa este aşteptată să pronunţe astăzi sentinţa definitivă în dosarul lui Vlad Pascu
Stiri Justitie
Curtea de Apel Constanţa este aşteptată să pronunţe astăzi sentinţa definitivă în dosarul lui Vlad Pascu

Curtea de Apel Constanţa ar urma să pronunţe, joi, sentinţa definitivă în dosarul în care Vlad Pascu, şoferul drogat care în 2023 a accidentat mortal doi tineri în localitatea 2 Mai, a primit în primă instanţă o condamnare de 10 ani de închisoare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 20 August 2025

46:09

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12