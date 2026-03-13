Potrivit lui Crosetto, 102 militari au revenit deja în Italia, iar 75 au fost redesfășurați în Iordania.

„Pentru restul, este organizat în prezent un transfer pe cale terestră pentru revenirea în Italia”, a adăugat ministrul.

Atac cu dronă asupra bazei militare italiene

Guvernul italian a declarat că o dronă s-a prăbușit în bază acum câteva zile, însă niciun soldat italian nu a fost rănit, întrucât militarii s-au adăpostit la timp în buncăre.

„Protejarea personalului nostru militar și a compatrioților noștri rămâne prioritatea absolută”, a spus ministrul de externe, Antonio Tajani, după atac.

„În acest stadiu, este crucial să se dea dovadă de prudență și reținere”, a adăugat el.

Roma respinge informațiile despre negocieri cu Iranul

Pe de altă parte, guvernul italian a dezmințit vineri relatările media potrivit cărora Roma și Parisul negociază cu Iranul pentru a obține trecerea navelor lor în siguranță prin Strâmtoarea Ormuz.

Surse apropiate biroului prim-ministrului Giorgia Meloni au declarat că nu există „negocieri bilaterale sau discuții directe cu Iranul pentru a asigura trecerea navelor italiene prin Strâmtoarea Ormuz”.

Surse din Ministerul de Externe de la Roma au afirmat, la rândul lor, că în prezent nu se poartă discuții în spatele ușilor închise pentru un astfel de acord.