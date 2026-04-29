El îndeamnă în același timp Uniunea Europeană să relaxeze regulile bugetare pentru a permite guvernelor să răspundă crizei energetice, scrie Reuters.

Importurile Europei de combustibil pentru avioane din Orientul Mijlociu au fost perturbate de războiul dintre Iran, ceea ce a ridicat îngrijorări privind un deficit de aprovizionare înainte de sezonul de vârf al călătoriilor de vară.

Prețul combustibilului pentru avioane a crescut cu aproape 84% de la începutul războiului SUA–Israel cu Iranul, pe 28 februarie, însă companiile aeriene au reușit până acum să facă față crizei.

„Rezervele de combustibil pentru avioane disponibile în Italia sunt suficiente pentru a asigura operațiunile cel puțin până la sfârșitul lunii mai”, a spus Salvini în timpul unei sesiuni de întrebări în camera inferioară a parlamentului.

„Monitorizăm lanțul de aprovizionare cu combustibil atât la nivel național, cât și european, pentru a ne asigura că sistemul continuă să funcționeze fără întreruperi, cel puțin pe tot parcursul verii”, a adăugat el.

Salvini, care conduce partidul eurosceptic de extremă dreapta Liga, a spus că Italia are rezerve de combustibil mai mari decât majoritatea celorlalte țări europene și nu se confruntă cu o urgență, dar a cerut totuși acțiuni rapide din partea Bruxelles-ului.

El a reluat apelurile Italiei pentru o revizuire a schemei ETS (sistemul de permise de carbon), afirmând că aceasta ar ajuta la reducerea facturilor la energie în întreaga UE, și a spus că blocul comunitar trebuie să ofere mai multă flexibilitate bugetară statelor care se confruntă cu efectele economice ale războiului.