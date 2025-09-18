Italia aprobă o lege privind inteligenţa artificială care prevede închisoare pentru distribuirea de deepfake-uri

18-09-2025 | 13:14
Parlamentul Italiei a aprobat o nouă lege-cadru privind inteligenţa artificială, care prevede că distribuirea de imagini sau filmări generate de AI fără consimţământul celor reprezentaţi este pedepsită cu până la cinci ani de închisoare, relatează dpa.

Măsura, susţinută de ambele camere ale parlamentului - inclusiv printr-un vot final de 77 la 55 în Senat miercuri seară -, vizează persoanele fizice şi juridice care distribuie fotografii sau filmări create de inteligenţa artificială fără permisiune.

În cazul aşa-numitelor deepfake-uri, acestea pot lăsa impresia că o persoană a spus sau a făcut ceva ce nu a spus şi nu a făcut niciodată.

Aleşii au acţionat în urma unei serii de cazuri recente care au implicat videouri pornografice generate de inteligenţa artificială, în care femei, inclusiv personalităţi publice, au fost adesea victime.

Conform guvernului de la Roma, Italia este prima ţară din UE care a stabilit un cadru juridic naţional ce încorporează noile orientări ale Uniunii Europene privind inteligenţa artificială.

Legea stabileşte principii generale pentru utilizarea inteligenţei artificiale şi instruieşte guvernul să elaboreze reglementări detaliate privind utilizarea sistemelor de inteligenţă artificială.

Sursa: Agerpres

