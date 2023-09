ISW: Iarna nu va încetini contraofensiva Ucrainei. Trupele Kievului continuă să avanseze pe front

"Deşi condiţiile meteorologice de sezon pot încetini mişcările terestre şi pot complica logistica, acestea nu vor opri definitiv operaţiunile ucrainene de contraofensivă", scrie ISW.

Organizaţia americană îşi bazează concluziile pe un interviu acordat la 23 septembrie pentru CNN de generalul Oleksandr Tarnavski, care comandă trupele ucrainene în regiunile Zaporijie şi Doneţk. El a declarat că iarna nu va perturba prea mult contraofensiva, întrucât forţele ucrainene avansează pe jos şi nu cu vehicule.

Generalul a reiterat că se aşteaptă la un avans major al Ucrainei odată ce forţele sale vor ajunge la Tokmak.

Potrivit ISW, condiţiile meteorologice nu vor fi un factor decisiv în succesul contraofensivei. "Mai degrabă, punctul culminant al contraofensivei ucrainene va depinde de echilibrul dintre forţele ruseşti şi ucrainene, precum şi de ajutorul occidental acordat Ucrainei", consideră ISW, potrivit News.ro.

ISW mai arată că trupele ucrainene continuă să avanseze în vestul regiunii Zaporojie, luptele având loc la periferia satului Novoprokopivka, la 1,5 kilometri sud de Robotîne, sat care a fost recucerit de trupele ucrainene.

