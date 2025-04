Israelul recunoaște că soldații săi au ucis 15 medici în Gaza. Ce li s-a părut „suspect” trupelor israeliene

Asupra convoiului de ambulanţe ale Societăţii Palestiniene de Semilună Roşie (PRCS), o maşină a ONU şi un camion de pompieri de la Apărarea Civilă din Gaza s-a tras în apropiere de Rafah.

Iniţial, Israelul a susţinut că trupele au deschis focul întrucât convoiul s-a apropiat ”suspect” în întuneric, fără faruri sau semnale luminoase. Deplasarea autovehiculelor nu fusese coordonată sau agreată de armată.

Imagini filmate cu telefonul mobil de către unul dintre paramedicii care au fost ucişi arată că vehiculele aveau luminile aprinse atunci când au răspuns unui apel pentru a ajuta persoane rănite.

Forţele de Apărare ale Israelului (IDF) insistă că şase dintre medici, cel puţin, aveau legături cu Hamas, însă deocamdată nu a prezentat dovezi. IDF recunoaşte că ei erau neînarmaţi când soldaţii au deschis focul.

Clipul video, publicat iniţial de New York Times, arată cum vehiculele se deplasează pe drum când, fără vreo avertizare, încep împuşcăturile, chiar înainte de răsărit.

Filmarea continuă pentru mai mult de cinci minute, iar paramedicul, identificat ca Refat Radwan, este auzit în timp ce îşi spune ultimele rugăciuni, înainte ca vocile soldaţilor israelieni să se audă apropiindu-se de vehicule, potrivit News.ro.

New video shows Israeli forces open firing on medics in Gaza.

I’ve spoken with the IDF multiple times about this day and was told “several vehicles were identified advancing suspiciously toward IDF troops without headlights, or emergency signals.”

That is clearly not true. pic.twitter.com/CwJ1GRLeef