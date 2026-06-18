„Recent, s-a relatat că, în timpul vizitei sale în Mexic, Kaja Kallas a comparat Israelul cu regimul de apartheid care a existat în Africa de Sud”, a scris Gideon Saar pe contul său de X. „Cu toate acestea, până în prezent, ea nu a publicat nicio dezminţire, nicio clarificare sau răspuns cu privire la această declaraţie gravă”, adaugă Saar.

„Prin urmare, în calitate de ministru al afacerilor externe al Statului Israel, nu am altă opţiune decât să întrerup toate contactele cu doamna Kallas până când aceasta nu îşi va retrage afirmaţiile”, a adăugat el, comparând astfel de declaraţii cu „o crimă ritualică”.

„Crima ritualică” este o acuzaţie antisemită falsă, care datează cel puţin din Evul Mediu, conform căreia evreii ar ucide copii neevrei pentru ritualuri religioase.