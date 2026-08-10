Aparatul de zbor a preluat o tânără și a decolat, dar turiștii aflați la piscină au protestat că prosoapele și lucrurile lor au fost împrăștiate de forța elicei. Poliția a deschis un dosar penal, iar Autoritatea Aeronautică investighează acest caz.

Aceste imagini au fost surprinse la scurt timp după ce elicopterul a decolat din curtea complexului. Imaginile filmate de oaspeți surprind și momentul în care elicopterul se află la mică distanță de piscină.

Elicopterul a aterizat între piscina complexului și grajdul de cai, și nu a rămas mult timp. A stat doar cât a preluat o tânără, după care a decolat.

Turiștii care se aflau acolo au povestit că în acele momente, multe dintre lucrurile lor au fost împrăștiate de curenții elicei, iar relaxarea lor s-a dus pe apa sâmbetei.

Turist: Mi s-a părut destul de periculos ce s-a întâmplat, putea să se întâmple orice, doamne ajută că nu a fost nimic. Au zburat lucruri și toată lumea a ieșit din piscină instant, a fost pe moment fix când era deasupra piscinei a fost destul de mare impactul să zic așa.

Administratorii complexului spun că nu era programată nicio aterizare.

Costina Balea, manager complex turistic: A aterizat un elicopter pe proprietatea noastră, când piscină era plină de oaspeți și de turiști. Noi nu știam că se va întâmpla acest lucru, a fost și pentru noi o surpriză, neplăcută de altfel pentru că s-a creat un haos, au zburat lucruri de pe piscină.

Mai mulți turiști au sunat la 112 și au reclamat pagubele materiale provocate de aterizarea și decolarea elicopterului. Oamenii legii au întocmit un dosar penal, deocamdată IN REM.

Andreea Iliescu, purtător de cuvânt IPJ Constanța: Din primele verificări a reieșit că pilotul elicopterului ar fi aterizat și decolat, fără acordul sau înștiințarea conducerii complexului. Faptele cercetate de distrugere, dar și violarea sediului profesional.

Specialiștii de la Autoritatea Aeronautică Civilă Română s-au sesizat și au demarat verificări. Vor să vadă dacă zborul a fost efectuat în condiții de siguranță și cu respectarea reglementărilor. Proprietarul elicopterului a fost contactat de ȘtirileProtv, dar nu a dorit să ofere un punct de vedere.