Forţele de Apărare ale Israelului (IDF) au declarat că au „atacat ţinte teroriste ale organizaţiei teroriste Hezbollah” în sudul Beirutului „ca răspuns la focurile de armă trase de Hezbollah asupra teritoriului israelian”.

Imaginile au arătat pagube la o clădire de apartamente din cartierul Dahiyeh, un bastion al Hezbollah.

Israelul a procedat ultima dată la lovituri asupra Beirutului în urmă cu o săptămână, când Netanyahu a declarat: „Nu vom permite atacuri asupra teritoriului nostru sau asupra comunităţilor noastre şi vom acţiona în consecinţă”.

La începutul acestei luni, SUA au mediat un nou armistiţiu între Israel şi Liban, în temeiul căruia Israelul s-a angajat să nu atace Beirutul dacă Hezbollah nu va ataca civilii israelieni. Hezbollah a respins noul acord.

Ultimele atacuri marchează a patra oară când Israelul a atacat Beirutul de la intrarea în vigoare a unui acord de încetare a focului cu Libanul, la jumătatea lunii aprilie.

Atacurile israeliene anterioare asupra Beirutului, acum o săptămână, au declanşat un atac cu rachete balistice iraniene asupra Israelului, ameninţând să anuleze eforturile SUA de a ajunge la un acord de încetare a focului cu Iranul.

De atunci, Teheranul a promis să răspundă la orice atac israelian asupra Libanului, dar până acum s-a abţinut de la ripostă, după ce Trump a cerut ca atât Israelul, cât şi Iranul să înceteze atacurile reciproce.