Israelul a fost atacat cu obuze din Siria. Armata israeliană a început imediat să riposteze

Unele au aterizat în zone deschise de pe teritoriul israelian, a precizat IDF, fără a adăuga alte detalii.

”În urmă cu puțin timp, au fost identificate mai multe lansări de artilerie din Siria, care vizau Israelul. O parte dintre lansări au traversat teritoriul israelian și se presupune că au căzut în zone deschise.” - se arată în mesajul armatei Israelului (IDF).

A number of launches from Syria aimed for Israel were identified a short while ago. Part of the launches crossed into Israeli territory and presumably fell in open areas.