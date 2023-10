Black Lives Matter: Masacrul comis de Hamas în Israel nu trebuie condamnat, ”ci înțeleasă ca un act disperat de autoapărare”

Organizația susține chiar că gruparea teroristă Hamas nu ar trebui să fie condamnată pentru cel mai sângeros atac împotriva evreilor de la Holocaustul nazist încoace.

"În timp ce lumea se confruntă cu întrebări profunde despre autodeterminare, în timp ce toți ne dorim și ne rugăm pentru o lume a păcii, trebuie să stăm neclintit de partea celor oprimați. Atunci când un popor a fost supus la decenii de apartheid și violență inimaginabilă, rezistența sa nu trebuie condamnată, ci înțeleasă ca un act disperat de autoapărare", a afirmă Black Lives Matter Grassroots, potrivit Israel National News.

Ei au continuat: "Black Lives Matter Grassroots este solidară cu familia noastră palestiniană, care în prezent rezistă la 57 de ani de colonialism și apartheid al coloniștilor. În timp ce oamenii de culoare continuă să lupte pentru a pune capăt militarismului și încarcerării în masă în propriile noastre comunități, să înțelegem rezistența din Palestina ca pe o încercare de a dărâma porțile celei mai mari închisori în aer liber din lume. În calitate de organizație radicală de negri întemeiată pe idealurile aboliționiste, vedem paralele clare între poporul negru și cel palestinian."

"Și noi înțelegem ce înseamnă să fim supravegheați, dezumanizați, să ne fie confiscate proprietățile, să fim despărțite familiile, poporul nostru să fie criminalizat și măcelărit cu impunitate, să fim închiși la grămadă, iar atunci când rezistăm, ne numesc teroriști. Și noi, de asemenea, visăm la o lume în care poporul nostru să poată trăi liber pe un pământ decolonizat. Fie ca frontierele, punctele de control, închisorile, poliția și listele de supraveghere care ne terorizează comunitățile să se prăbușească și fie ca lumea pe care o construim din cenușa lor să îi onoreze pe cei care au căzut în luptă.

Pentru ca pacea durabilă să vină, întregul sistem de apartheid trebuie să fie desființat. Războiul împotriva poporului palestinian trebuie să înceteze. Cerem guvernului Statelor Unite să înceteze imediat finanțarea războiului și să redirecționeze cele 4 miliarde de dolari din cheltuielile anuale ale armatei israeliene pentru a repara daunele cauzate de războaiele, loviturile de stat și intervențiile destabilizatoare susținute de SUA împotriva popoarelor asuprite din întreaga lume", se încheie comunicatul celor de la Black Lives Matter Grassroots.

Black Lives Matter Grassroots

Statement in #Solidarity with the People of #Palestine. pic.twitter.com/BgsQBAZdis