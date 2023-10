Iohannis: Acest atac terorist asupra Israeului e evident în sprijinul Rusiei. Vom afla cine a stat în spatele acestui atac

Preşedintele Klaus Iohannis a făcut aceste declarații în Budapesta, unde se află într-o vizită oficială, la invitația omologului său maghiar.

„În ce priveşte situaţia din Israel, eu am condamnat din prima clipă atacul terorist de mare amploare asupra Israelului şi am spus imediat că Israelul are tot dreptul să se apere. Imaginile pe care le vedem sunt imagini de groază. Sute şi sute de civili măcelăriţi de acest atac terorist de amploare. Acest atac trebuie condamnat prin toate formele diplomatice de exprimare şi speranţa noastreă este să termine această situţie cât se poate de curând. Noi suntem solidari cu Israel, şi România evident este pregătită să intervină cu ajutoare, atunci când acestea vor fi solicitate. În ce priveşte impactul acestui război el va exista. Deci acest atac terorist de amploare asupra Israelului va schimba multe relaţii şi nu numai în Orientul Mijlociu, ci în plan global vor exista anumite schimbări de abordări.”, a afirmat Klaus Iohannis, la Budapesta, potrivit News.ro.

„În ce priveşte războiul Rusiei împotriva Ucrainei, din păcate, putem să constatăm că acest atac terorist asupra Israelului este evident în sprijinul Rusiei, fiindcă atenţia mondială acum trebuie să se îndrepte spre două focare. Vom afla cine a stat în spatele acestui atac şi care a fost strategia politică, dar urmări cert vor fi peste tot”, a mai spus şeful statului.

Pe de altă parte, Parlamentul României a adoptat miercuri o declaraţie privind atacurile teroriste îndreptate împotriva Statului Israel şi a populaţiei civile, în care condamnă cu fermitate atacurile organizaţiei teroriste Hamas.

