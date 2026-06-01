Potrivit Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA), în intervalul 1 iunie 2026, ora 14:00 - 2 iunie, ora 24:00, având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 48 de ore, ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menţionate, cu posibile depăşiri ale cotelor de atenţie.

Astfel, în intervalul menţionat, sunt posibile viituri pe râurile din bazinele hidrografice Iza (bazinul superior şi afluenţii din bazinul mijlociu şi inferior, judeţul Maramureş), Tur (bazinul superior şi afluenţii din bazinul mijlociu şi inferior, judeţul Satu Mare), Someşul Mare (bazinul superior şi afluenţii din bazinul mijlociu şi inferior, judeţul Bistriţa-Năsăud), Someşul Mic (bazinul superior şi afluenţii din bazinul mijlociu şi inferior, judeţele Bihor şi Cluj), precum şi pe afluenţii Someşului din aval de staţia hidrometrică Dej, în judeţele Cluj, Sălaj, Maramureş şi Satu Mare.

Avertizarea mai vizează râurile Crasna (Sălaj şi Satu Mare), Barcău (Sălaj şi Bihor), Crişul Repede (bazinul superior şi afluenţii din bazinul mijlociu şi inferior, judeţele Cluj şi Bihor), Crişul Negru (sectorul amonte de staţia hidrometrică Beiuş şi afluenţii aferenţi sectorului aval, judeţele Bihor şi Arad), precum şi râul Mureş, în sectorul amonte de staţia hidrometrică Glodeni şi pe afluenţii aferenţi până la confluenţa cu râul Arieş, în judeţele Harghita, Mureş şi Bistriţa-Năsăud.

Avertizare pentru râurile din Transilvania

Sunt vizate, de asemenea, râurile Arieş (Alba şi Cluj), Târnava Mică (Harghita, Mureş şi Alba), Târnava Mare (Harghita, Mureş, Braşov, Sibiu şi Alba), precum şi afluenţii Mureşului din sectorul aval al confluenţei cu Târnava până în amonte de staţia hidrometrică Brănişca, în judeţele Alba, Sibiu şi Hunedoara.

Sub incidenţa Codului galben se află şi râul Desnăţui (Mehedinţi şi Dolj), râul Jiu şi afluenţii săi din sectorul amonte de staţia hidrometrică Sadu şi până în amonte de staţia hidrometrică Rovinari (Hunedoara şi Gorj), precum şi râurile Gilort (Gorj), Motru (Gorj şi Mehedinţi) şi Râul Negru (Covasna şi Braşov).

Totodată, sunt posibile viituri pe afluenţii Oltului din sectorul aval al confluenţei cu râul Şercaia şi până în amonte de acumularea Ioneşti (Braşov, Sibiu, Vâlcea şi Argeş), pe râul Olteţ (Gorj şi Vâlcea), în bazinul superior al Argeşului şi Dâmboviţei (Argeş şi Dâmboviţa), precum şi pe râul Ialomiţa şi afluenţii săi din sectorul amonte de staţia hidrometrică Târgovişte şi până în amonte de staţia hidrometrică Siliştea Snagovului (Dâmboviţa, Prahova şi Ilfov).

Avertizarea include şi râul Prahova (bazin superior şi afluenţi din bazinul mijlociu şi inferior, judeţele Prahova şi Ialomiţa), râul Buzău şi afluenţii săi din sectorul amonte de acumularea Siriu şi până în amonte de staţia hidrometrică Baniţa (Braşov, Covasna, Buzău şi Prahova), precum şi râurile Râmnicu Sărat (Vrancea şi Buzău) şi Putna (bazin superior şi afluenţi din bazinul mijlociu şi inferior, judeţul Vrancea).

De asemenea, pe 2 iunie, între orele 06:00 - 24:00, s-ar putea înregistra creşteri de debite pe râurile din bazinele hidrografice Bârlad - afluenţii mici aferenţi sectorului aval S.H. Bârlad (judeţele: Vaslui şi Galaţi), Siret - afluenţii de stânga aferenţi sectorului aval S.H Lungoci (judeţul Galaţi), Prut - afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Fălciu (judeţele: Vaslui şi Galaţi).