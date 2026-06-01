Povestea unei femei din SUA care conduce la 108 ani și face exerciții zilnic. „Îmbătrânesc frumos”. VIDEO

CBS News

La 108 ani, o femeie din SUA continuă să conducă și nu are de gând să încetinească ritmul, potrivit Good News Network.

autor
Mihaela Ivăncică

Susan Young Browne a primit recent vestea care a surprins o țară întreagă: autoritățile i-au reînnoit permisul de conducere până în anul 2033, când va împlini 115 ani.

„Îmbătrânesc frumos”, spune femeia care a traversat mai bine de un secol de istorie și care continuă să ducă o viață activă. Recent, ea și-a sărbătorit cea de-a 108-a aniversare în Dover, alături de familie, prieteni și oficiali locali.

Povestea lui Susan Young Browne este una impresionantă. Născută în 1918, în perioada segregării rasiale din Statele Unite, ea a copilărit la o fermă din Delaware fără apă curentă și electricitate. A urmat apoi cursurile unei instituții destinate studenților afro-americani, cunoscută astăzi sub numele de Delaware State University, pe care a absolvit-o în 1945.

O viață care traversează mai bine de un secol de istorie

Timp de trei decenii a fost profesoară, inclusiv într-o școală cu o singură clasă. Astăzi, este înconjurată de o familie numeroasă, cu copii, nepoți și strănepoți, și continuă să fie un exemplu de energie și optimism.

Secretul longevității sale? Mișcarea. De trei ori pe săptămână participă la cursuri de exerciții fizice la un centru pentru seniori și spune că nu a renunțat niciodată la rutina care o menține în formă.

„În fiecare dimineață fac exerciții. Urmez aceeași rutină de aproape 20 de ani. După ce am petrecut 30 de ani în picioare, predând la clasă, nu aveam de gând să mă opresc și să stau degeaba”, povestește ea.

Aniversare cu 130 de invitați și un cadou special

Aniversarea sa a adunat aproximativ 130 de invitați, printre care și guvernatorul statului Delaware. Susan a primit și un cadou special: un loc de parcare rezervat chiar în fața centrului pe care îl frecventează.

Totuși, nimic nu a atras mai mult atenția decât permisul de conducere valabil încă șapte ani. La 108 ani, Susan Young Browne demonstrează că vârsta poate fi doar un număr atunci când sănătatea, disciplina și pofta de viață rămân intacte.

