Povestea unei femei din SUA care conduce la 108 ani și face exerciții zilnic. „Îmbătrânesc frumos”. VIDEO

Susan Young Browne a primit recent vestea care a surprins o țară întreagă: autoritățile i-au reînnoit permisul de conducere până în anul 2033, când va împlini 115 ani.

„Îmbătrânesc frumos”, spune femeia care a traversat mai bine de un secol de istorie și care continuă să ducă o viață activă. Recent, ea și-a sărbătorit cea de-a 108-a aniversare în Dover, alături de familie, prieteni și oficiali locali.

Povestea lui Susan Young Browne este una impresionantă. Născută în 1918, în perioada segregării rasiale din Statele Unite, ea a copilărit la o fermă din Delaware fără apă curentă și electricitate. A urmat apoi cursurile unei instituții destinate studenților afro-americani, cunoscută astăzi sub numele de Delaware State University, pe care a absolvit-o în 1945.

O viață care traversează mai bine de un secol de istorie

Timp de trei decenii a fost profesoară, inclusiv într-o școală cu o singură clasă. Astăzi, este înconjurată de o familie numeroasă, cu copii, nepoți și strănepoți, și continuă să fie un exemplu de energie și optimism.