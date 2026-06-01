Nvidia, unul dintre cei mai doriți angajatori din industrie, pare însă să nu fie afectată semnificativ de această tendință. Documentele federale sugerează că producătorul de cipuri investește agresiv pentru a-și menține avantajul în cursa globală pentru inteligența artificială, recrutând atât pentru poziții din domeniul hardware și software, cât și pentru roluri orientate către clienți, necesare implementării pe scară largă a sistemelor sale.

Potrivit datelor federale, Nvidia a obținut certificarea pentru aproximativ 1.200 de posturi H-1B în primele două trimestre ale anului fiscal 2026. Numărul este în creștere față de aproximativ 1.000 de certificări înregistrate în aceeași perioadă a anului precedent, scrie Business Insider.

În schimb, alți giganți din tehnologie și-au redus ritmul angajărilor. Google a avut aproximativ 2.200 de posturi H-1B aprobate în al doilea trimestru al acestui an, comparativ cu 5.100 în aceeași perioadă a anului trecut. La rândul său, Amazon a scăzut de la aproximativ 6.100 de aprobări la 4.300.

Directorul executiv al Nvidia, Jensen Huang, născut în Taiwan, a declarat în repetate rânduri că imigranții joacă un rol esențial în îndeplinirea misiunii companiei.

Creșterea spectaculoasă a acțiunilor Nvidia a transformat pachetele de acțiuni într-o componentă importantă a remunerației angajaților, iar producătorul de cipuri oferă, de asemenea, salarii foarte mari pentru a atrage cei mai buni specialiști.

Deși Nvidia nu publică toate informațiile privind salariile angajaților săi, documentele federale depuse în SUA pentru angajarea lucrătorilor străini oferă o imagine asupra nivelului de remunerare pentru pozițiile-cheie. Aceste date reflectă doar salariul de bază, fără a include acțiunile, bonusurile sau alte beneficii care pot crește semnificativ veniturile totale.

Inginerii software și cercetătorii în domeniul inteligenței artificiale pot câștiga până la 391.000 de dolari, respectiv 356.500 de dolari pe an doar din salariul de bază. Managerii și directorii beneficiază, la rândul lor, de remunerații foarte ridicate, potrivit datelor federale privind angajații recrutați prin programul H-1B.

Managerii de produs pot câștiga până la 379.500 de dolari anual, managerii de inginerie hardware până la 368.000 de dolari, iar directorii până la 488.750 de dolari. Unele dintre cele mai importante poziții tehnice, precum inginerii principali de software pentru sisteme sau experții în algoritmi AI, pot depăși 400.000 de dolari pe an doar din salariul de bază.

Business Insider a analizat salariile oferite de marile companii americane, de la Apple la Walmart. Mai jos sunt prezentate salariile oferite de Nvidia pentru principalele categorii de posturi.

Salarii pentru cercetători în inteligență artificială

Cercetător (Research Scientist): 104.000 – 356.500 dolari

Cercetător principal (Principal Research Scientist): 272.000 – 431.250 dolari

Cercetător senior (Senior Research Scientist): 134.971 – 356.500 dolari

Salarii pentru arhitecți de sisteme

Arhitect: 131.362 – 356.500 dolari

Arhitect principal: 248.000 – 425.500 dolari

Arhitect senior: 148.000 – 356.500 dolari

Arhitect soluții (Solutions Architect): 139.235 – 356.500 dolari

Salarii pentru ingineri de cipuri

Inginer ASIC: 136.000 – 368.000 dolari

Inginer hardware (electronică): 96.000 – 310.500 dolari

Inginer dezvoltare produse: 131.362 – 322.000 dolari

Inginer ASIC senior: 163.925 – 310.500 dolari

Inginer senior Mixed Signal Design: 163.494 – 310.500 dolari

Inginer senior Physical Design: 160.481 – 310.500 dolari

Inginer senior verificare: 135.907 – 310.500 dolari

Inginer proiectare sisteme: 157.857 – 322.000 dolari

Inginer testare: 128.000 – 287.500 dolari

Inginer verificare: 119.184 – 310.500 dolari

Salarii pentru infrastructură și software

Inginer DevOps: 144.000 – 333.500 dolari

Inginer Distins Algoritmi AI: 308.000 – 471.500 dolari

Inginer software principal: 264.514 – 425.500 dolari

Inginer principal software de sistem: 272.000 – 431.250 dolari

Inginer senior infrastructură de rețea: 136.000 – 333.500 dolari

Inginer software senior: 139.152 – 356.500 dolari

Inginer senior software de sistem: 139.152 – 356.500 dolari

Inginer software: 108.000 – 391.000 dolari

Inginer software de sistem: 131.997 – 287.500 dolari

Salarii pentru manageri și directori

Director arhitectură: 320.000 – 488.750 dolari

Director relații cu dezvoltatorii: 308.000 – 471.500 dolari

Director inginerie hardware: 284.000 – 431.250 dolari

Manager inginerie hardware: 196.000 – 368.000 dolari

Manager de produs: 198.702 – 379.500 dolari

Manager de program: 161.034 – 322.000 dolari

Manager senior software de sistem: 272.000 – 431.250 dolari

Director inginerie software: 388.918 – 471.500 dolari

Manager software de sistem: 184.000 – 356.500 dolari

Aceste sume reprezintă doar salariile de bază. În cazul Nvidia, pachetele de acțiuni și bonusurile pot adăuga sute de mii sau chiar milioane de dolari la remunerația totală a angajaților din pozițiile de top.

Nvidia, cea mai valoroasă companie din lume

Producătorul american de cipuri Nvidia a depăşit anul trecut Apple, devenind cea mai valoroasă companie din lume, cu o capitalizare bursieră de peste 4.500 de miliarde de dolari, o dovadă a apetitului în creştere al investitorilor pentru acţiunile care au legătură cu inteligenţa artificială (AI), conform unui studiu publicat miercuri de firma de consultanţă EY.

Capitalizarea bursieră a Apple, producătorul de iPhone-uri, s-a situat la aproximativ 4.000 de miliarde de dolari, arată datele EY, notează Agerpres.

Evaluarea Nvidia este aproape de două ori mai mare decât valoarea combinată a tuturor celor 40 de companii incluse în indicele principal DAX 40 al Bursei de la Frankfurt (Germania). Această valoare se situa la finalul anului trecut la 2.500 de miliarde de dolari.

Giganţii tehnologici din SUA domină clasamentul global, pe locul trei fiind Alphabet (firma mamă a Google), cu o capitalizare bursieră de aproape 3.800 de miliarde de dolari, înaintea Microsoft şi Amazon.