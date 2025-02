Iranul este în stare de alertă maximă. Teheranul crede că un atac asupra centralelor sale nucleare se poate întâmpla oricând

Iranul şi-a consolidat apărarea în jurul principalelor sale centre nucleare şi baze de rachete pe fondul unor îngrijorări în creştere privind o eventuală acţiune militară comună din partea Israelului şi SUA, relatează The Telegraph.

"Autorităţile iraniene se aşteaptă la un atac. Se aşteaptă la el în fiecare noapte şi sunt în stare de alertă maximă peste tot, chiar şi la centre despre care nimeni nu ştie", a declarat un oficial de la Teheran.

Lucrările de fortificare a centrelor nucleare ale Teheranului "s-au intensificat în ultimul an, în special de când Israelul a lansat primul atac" asupra armatei iraniene, ca răspuns la atacul cu rachete şi drone al Iranului asupra statului israelian de la 13 aprilie 2024, relatează The Telegraph, citând - sub rezerva anonimatului - două "surse guvernamentale la nivel înalt" de la Teheran.

Oficialul iranian care a făcut declaraţiile pentru The Telegraph mai spune că în prezent există temeri în cercurile regimului că "SUA s-ar putea alătura (Israelului) şi ar putea lansa un atac la scară mai mare ce ar putea pune în pericol existenţa Republicii Islamice", conform publicaţiei israeliene JNS.

Remarcile recente ale preşedintelui american Donald Trump cu privire la planuri potenţiale de a lovi Iranul au intensificat şi mai mult aceste activităţi, a menţionat celălalt oficial iranian.

Acesta a recunoscut că o nouă acţiune militară israeliană ar putea vulnerabiliza Iranul, întrucât sistemele de apărare antiaeriană iraniene au fost "puternic slăbite" de loviturile aeriene de retorsiune fără precedent ale Israelului din 26 octombrie.

"Mai multe lansatoare suplimentare (de sisteme de apărare antiaeriană - n.r.) au fost desfăşurate, dar există o înţelegere că acestea ar putea să nu fie eficiente în cazul unui atac de amploare", potrivit acestui oficial, conform JNS.

În context, ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a respins marţi posibilitatea unor discuţii nucleare directe cu SUA.

Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice din Iran (IRGC) şi-a reînnoit săptămâna trecută ameninţările de a lansa un al treilea atac direct cu rachete şi drone împotriva Israelului.

"True Promise III va fi efectuată la momentul potrivit", a declarat generalul de brigadă Ali Fadavi, al doilea în ierarhia de comandă a IRGC, în comentariile publicate de agenţia de presă semioficială iraniană Mehr.

Iranul a efectuat anul trecut două atacuri majore împotriva Israelului, lansând aproape 500 de rachete şi drone asupra statului israelian. Aceste atacuri, în mare parte ineficiente datorită măsurilor de apărare israeliene şi aliate care au interceptat marea majoritate a proiectilelor, inclusiv rachete balistice ghidate, au fost denumite de Iran 'True Promise I' (în noaptea de 13-14 aprilie) şi 'True Promise II' (la 1 octombrie).

Ministrul Araghchi a declarat în noiembrie că Teheranul îşi rezervă dreptul de a acţiona împotriva Israelului "la momentul oportun şi într-un mod pe care îl considerăm corect".

El a precizat că Iranul consideră că atacul de represalii al Israelului din octombrie, care a distrus cea mai mare parte a apărării antiaeriene iraniene, justifică un răspuns separat.

Într-o declaraţie separată la 18 februarie, generalul de brigadă Alireza Sabahifard, care conduce Forţele de apărare aeriană ale Iranului, a declarat că Teheranul este "pregătit să facă faţă oricărei ameninţări", afirmând că "toate echipamentele pe care le avem în prezent sunt 100% indigene".

Sabahifard a afirmat că bateria de apărare aeriană Bavar 373 produsă în Iran "nu poate fi comparată cu niciun sistem de apărare din lume".

