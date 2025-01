Iranul prezintă „orașul rachetelor” din subteran, ce vor fi folosite în atacuri asupra Israelului | VIDEO

Într-un clip, generalul Salami poate fi văzut adresându-se trupelor într-un discurs.

„În fiecare zi, numărul de sisteme și rachetelor se adaugă în colțurile îndepărtate ale acestui pământ”, spune el.

„Poate că inamicul a crezut că puterea noastră de producție a stagnat, dar rata de creștere a puterii noastre de rachete este la zi”.

În alte videoclipuri, el poate fi văzut examinând ceea ce par a fi rachete.

Nu a fost imediat clar când și unde au fost filmate imaginile, notează Daily Mail.

Generalul Salami a urcat în rândurile IRGC încă de la înființarea sa, după Revoluția islamică din 1979 din Iran.

JUST IN: ???????? Iran unveils new underground missile city. pic.twitter.com/8ejsU0Cmk6