Iranul dorește „un schimb total de prizonieri” cu Statele Unite, după ultimele cooperări

„După ce ne-am luat înapoi ostaticul în această săptămână, suntem deplin pregătiţi pentru un schimb total de prizonieri”, a transmis Zarif de la Istanbul într-un mesaj pe Twitter, potrivit Agerpres.

„Acum mingea este în terenul SUA”, a adăugat el.

After getting our hostage back this week, fully ready for comprehensive prisoner exchange.

The ball is in the US’ court.

Today, back to regional diplomacy in Istanbul, at the Ministerial Heart of Asia mtg, joining forces for peace & development in Afghanistan.