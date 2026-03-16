O româncă este câștigătoare la Oscar 2026: Natalie Musteață a regizat filmul „Two People Exchanging Saliva"
O româncă este câștigătoare la Oscar 2026: Natalie Musteață a regizat filmul „Two People Exchanging Saliva"

Iranul avertizează România să nu ajute SUA cu bazele militare: ”Ar echivala cu participarea la o agresiune militară”

Iranul a avertizat România, luni, că va reacționa corespunzător în cazul în care țara noastră va permite Statelor Unite să utilizeze baze de pe teritoriul său pentru operațiuni împotriva Iranului.

Cristian Matei

Potrivit Iran International, purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian al Afacerilor Externe, Esmaeil Baghaei, a declarat că Teheranul îndeamnă țările să nu se implice în războiul din Orientul Mijlociu.

Dacă România pune bazele sale la dispoziția Statelor Unite, acest lucru ar echivala cu participarea la o agresiune militară împotriva Iranului”, a spus Baghaei în cadrul unei conferințe de presă săptămânale.

El a afirmat că o astfel de mișcare ar fi inacceptabilă în conformitate cu dreptul internațional și ar atrage după sine responsabilitatea internațională a României.

Președintele Nicușor Dan: ”N-o să plângem Republica Islamică Iran”

Reacția Iranului vine la scurt timp după ce România le-a permis americanilor să disloce aici, temporar, echipamente militare și trupe, menite să sprijine operațiunile din Orientul Mijlociu împotriva Iranului.

Decizia a fost luată în CSAT și a primit și votul Parlamentului.

De asemenea, președintele Nicușor Dan a spus despre situația actuală din Iran că regimul din Teheran ”a sponsorizat terorismul în regiune”, astfel că nu trebuie ”să-i plângem”

”Ca un comentariu despre situația din Golf, n-o să plângem Republica Islamică Iran. Nu e vorba de iranieni, e vorba de un regim care a sponsorizat terorismul în regiune și care a destabilizat regiunea ani la rând, care și-a terorizat propriul popor și care nu a avut rezonabilitatea de a coopera cu organismele internaționale în problema nucleară, și care, din aceste motive, a fost supusă sancțiunilor europene. Ăsta este comentariul pe care îl fac.” - a spus președintele Nicușor Dan în urmă cu câteva zile.

Război în Iran, ziua 17. Trump cere sprijin internațional pentru „securizarea" Strâmtorii Ormuz. Prețul petrolului a explodat

Nicușor Dan, după ședința CSAT: SUA vor să trimită în România echipamente defensive, ”nu sunt înzestrate cu armament”
Nicușor Dan, după ședința CSAT: SUA vor să trimită în România echipamente defensive, ”nu sunt înzestrate cu armament”

România le permite americanilor să disloce aici, temporar, echipamente militare și trupe, menite să sprijine operațiunile din Orientul Mijlociu împotriva Iranului. Decizia a fost luată în CSAT și a primit și votul Parlamentului.

Președintele României, Nicușor Dan: ”Să nu plângem Republica Islamică Iran, un regim care și-a terorizat propriul popor”
Președintele României, Nicușor Dan: ”Să nu plângem Republica Islamică Iran, un regim care și-a terorizat propriul popor”

Preşedintele Nicuşor Dan se află, joi, în Varşovia, la invitaţia omologului său polonez, Karol Nawrocki. Cei doi șefi de stat au susținut o declarație de presă comună, fiind întrebați de jurnaliști inclusiv despre situația din Iran.

Raport OCDE. Finanţele publice ale României s-au deteriorat semnificativ, ceea ce prezintă riscuri
Raport OCDE. Finanţele publice ale României s-au deteriorat semnificativ, ceea ce prezintă riscuri

Finanţele publice ale României s-au deteriorat semnificativ, ceea ce prezintă riscuri la adresa sustenabilităţii pe termen lung a finanţelor publice, arată un raport al OCDCE

Ilie Bolojan: „Cumulul pensiei cu salariul va fi posibil dacă renunţi la 85% din valoarea pensiei speciale”
Ilie Bolojan: „Cumulul pensiei cu salariul va fi posibil dacă renunţi la 85% din valoarea pensiei speciale”

Proiectul care priveşte cumulul pensie salariu la instituţiile de stat ar trebui să intre în şedinţa de Guvern săptămâna viitoare, a anunţat duminică premierul Ilie Bolojan.

Premiile Oscar 2026: One Battle After Another - cel mai bun film. O româncă a câștigat un Oscar. Principalele momente VIDEO
Premiile Oscar 2026: One Battle After Another - cel mai bun film. O româncă a câștigat un Oscar. Principalele momente VIDEO

Toți ochii au fost aținți spre Los Angeles, unde a avut loc prestigioasa gală a premiilor Oscar. Filmul „One Battle After Another” a câștigat marele trofeul, dar și alte 5 statuete, inclusiv pentru cel mai bun regizor, montaj sau casting.

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

