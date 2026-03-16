Iranul avertizează România să nu ajute SUA cu bazele militare: ”Ar echivala cu participarea la o agresiune militară”

Potrivit Iran International, purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian al Afacerilor Externe, Esmaeil Baghaei, a declarat că Teheranul îndeamnă țările să nu se implice în războiul din Orientul Mijlociu.
„Dacă România pune bazele sale la dispoziția Statelor Unite, acest lucru ar echivala cu participarea la o agresiune militară împotriva Iranului”, a spus Baghaei în cadrul unei conferințe de presă săptămânale.
El a afirmat că o astfel de mișcare ar fi inacceptabilă în conformitate cu dreptul internațional și ar atrage după sine responsabilitatea internațională a României.
Președintele Nicușor Dan: ”N-o să plângem Republica Islamică Iran”
Reacția Iranului vine la scurt timp după ce România le-a permis americanilor să disloce aici, temporar, echipamente militare și trupe, menite să sprijine operațiunile din Orientul Mijlociu împotriva Iranului.
Decizia a fost luată în CSAT și a primit și votul Parlamentului.
De asemenea, președintele Nicușor Dan a spus despre situația actuală din Iran că regimul din Teheran ”a sponsorizat terorismul în regiune”, astfel că nu trebuie ”să-i plângem”
”Ca un comentariu despre situația din Golf, n-o să plângem Republica Islamică Iran. Nu e vorba de iranieni, e vorba de un regim care a sponsorizat terorismul în regiune și care a destabilizat regiunea ani la rând, care și-a terorizat propriul popor și care nu a avut rezonabilitatea de a coopera cu organismele internaționale în problema nucleară, și care, din aceste motive, a fost supusă sancțiunilor europene. Ăsta este comentariul pe care îl fac.” - a spus președintele Nicușor Dan în urmă cu câteva zile.