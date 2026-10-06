Marți seară, de la 20:30, la PRO TV, concurenții vor găti pentru studenții Universității Ovidius din Constanța, iar unul dintre momentele cheie ale ediției vine atunci când Cătălin Scărlătescu și Sorin Bontea primesc ocazia de a-i lua lui Florin Dumitrescu ceva ce-i va face misiunea dificilă.

Universitatea Ovidius din Constanța devine, pentru o zi, locul în care concurenții MasterChef își amintesc de anii de studenție. Gina Pistol le propune acestora să privească proba prin filtrul propriilor amintiri și să descopere ce înseamnă, pentru fiecare dintre ei, acea perioadă a vieții.

„De la Universitatea Ovidius din Constanța au plecat tenismenii Simona Halep și Horia Tecău, înotătorul Răzvan Florea sau fostul campion la atletism Ilie Floroiu. Noi am venit aici ca să ne amintim de anii din studenție, voi veți defini într-un singur cuvânt acea perioadă. Haideți să vedem cine are amintiri frumoase din studenție.”

Iar dacă există un element care definește aproape orice perioadă de studenție, acela este pachetul primit de acasă. Chefii și concurenții primesc ingrediente trimise de mame și bunici, exact ca în anii de facultate.

„Avem echipele, avem pachetele de la mama și avem o probă de două ore. Fiecare echipă va găti cu ingredientele primite de la mama, să pună în farfurie cât poate de bine gustul de acasă. Oaspeții noștri vor fi studenții de astăzi ai Universității Ovidius. Echipa cu cele mai puține voturi va merge la testul sub presiune”, va spune Gina Pistol.

Dar, înainte ca proba să înceapă, Florin Dumitrescu primește o veste care schimbă regulile jocului. După ce, la ultima ieșire din platou, Florin a pierdut, iar Cătălin și Sorin au câștigat la egalitate, cei doi au acum posibilitatea de a-și exprima câte un avantaj împotriva colegului lor.

„Ceva foarte important! Pentru că Florin a pierdut la ultima ieșire din platou, iar colegii lui au câștigat la egalitate, Cătălin și Sorin au voie să-și exprime câte un avantaj împotriva lui Florin”, va adăuga Gina.

Pentru Sorin Bontea, momentul este ocazia perfectă de a întoarce o datorie mai veche. Chef-ul își amintește de o probă de la Castelul Bran, când Florin i-a luat lui Cătălin mușchiul de vacă și i-a cerut lui Sorin să gătească vegetarian.

„Știi că roata se mai întoarce câteodată, eu abia aștept să le dai studenților ceva vegetarian! Eu așa zic să le faci. Mie nu îmi place să rămân dator, îmi place să-mi plătesc datoriile. Și am zis: băi, trebuie să-i plătesc omului datoria, că așa e frumos!”, va spune Sorin Bontea în această seară.

Cătălin Scărlătescu merge și el mai departe cu „răzbunarea”, amintindu-și de momentul în care Florin i-a luat ingredientul principal și l-a lăsat fără posibilitatea de a găti așa cum își propusese.

„E prima dată când între ei, prietenii, și-au tăiat mânuțele! M-am uitat așa la el, m-am uitat la Bontea, am zis că nu-i dau temelie, că e păcat. Nu vreau să-ți fac mare rău, dar... gătește fără cuptor!”, va fi vestea lui Cătălin Scărlătescu pentru Florin.

„Puteam să-i iau legumele și nici cu carne. Băi, și ce să gătesc? Nu știu, nene! Fierbe-le niște paste, fă niște orez. Treaba ta!” – Cătălin Scărlătescu.

Cum se va descurca Florin cu echipa lui, ce preparate vor ajunge în fața studenților de la Universitatea Ovidius și ce echipă va primi cele mai puține voturi și va ajunge la testul sub presiune, aflăm în această seară, de la 20:30, la PRO TV. Emisiunea este disponibilă în avans pe VOYO.

MasterChef România - Prinde gustul competiției!