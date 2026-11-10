Incendiul din comuna Bahna, județul Neamț, a făcut scrum casa veche din chirpici în care locuiau bătrânii, fiul și fiica lor, precum și cele patru fetițe ale femeii, dintre care două surori sunt gemene.

Ieri erau cu toții în curte, când, pe geamul casei, au început să iasă fum și flăcări. În numai câteva minute, întreaga locuință a fost cuprinsă de vâlvătaie.

Gabriela Arva, mama copiilor: „Foarte repede și nu am avut timp să opresc focul. Când m-am dus în casă, deja luase foc. ”

Reporter: S-a dus peste tot flacăra?

Gabriela Arva: „Da.”

Vecinii au sunat imediat la 112, însă pompierii nu au mai putut salva mare lucru.

Cristiana Mihai, rudă a familiei: „Cam în 10 minute s-au extins.”

Reporter: Nu s-a mai putut apropia nimeni?

Cristiana Mihai: „Nu, am încercat să dăm cu apă de la vecină și degeaba.”

Irina Popa, ISU Neamț: „Cauza probabilă de producere a incendiului a fost jarul căzut din sistemele de încălzire.”

Primarul a găsit o soluție de găzduire provizorie pentru cele opt suflete.

Gheorghe Pătrașcu, primarul comunei Bahna: „Cei trei adulți și copiii nu au deocamdată alt loc unde să stea. Avem o școală care nu mai este de utilitate și acolo am amenajat două camere unde avem cât de cât mobilier, masă, sobe.”

Reporter: Mai aveți unde sta la momentul ăsta?

Gabriela Arva, mama copiilor: „Nu.”

Reporter: Cât de mult ar însemna o mână de ajutor?

Gabriela Arva: „Foarte mult.”

Toate cele patru surori, cu vârste între 2 și 4 ani, dorm acum într-un singur pat.

Daniela Rusu, vecină: „Trebuie ajutați. Singuri nu cred că pot.”

Autoritățile locale spun că încearcă să găsească o soluție de durată pentru a ajuta familia lovită de necaz.