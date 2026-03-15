Într-un interviu acordat postului NBC News, liderul de la Casa Albă a declarat că, pentru încheierea războiului, Iranul trebuie să renunțe la ambițiile nucleare.

Președintele Statelor Unite a ridicat, de asemenea, semne de întrebare privind starea de sănătate a noului lider suprem iranian, Mojtaba Khamenei.

Trump spune că nu este sigur dacă succesorul lui Ali Khamenei mai este în viață, însă autoritățile de la Teheran resping afirmația.

Mii de iranieni au ieșit sâmbătă noapte pe străzi pentru a-și demonstra loialitatea față de actuala conducere, în timp ce raidurile americano-israeliene continuă.

Imaginile difuzate de televiziunea de stat arată mulțimi adunate în piețele publice din Teheran, dar și din alte orașe, care scandează lozinci anti-americane.

Între timp, Comandamentul Central al Statelor Unite a dat publicității noi imagini cu atacurile din ultimele ore, lansate asupra Iranului.

Israel Katz, Israeli Defense Minister: ”Intrăm în faza decisivă a luptei, între încercările regimului de a supraviețui - provocând în același timp suferințe tot mai mari poporului iranian - și capitulare”.

”Cetățenii americani ar trebui să părăsească Irakul imediat”, a transmis, pe de altă parte, Ambasada Statelor Unite la Bagdad. Totul după un atac cu drone sau rachete, probabil de la grupări aliate Iranului, care a lovit în complexul unde se află clădirea instituției diplomatice.

Trump cere Chinei să ofere sprijin militar pentru Strâmtoarea Ormuz

În schimb, Donald Trump a cerut unor ţări precum China, Franţa, Japonia, Coreea de Sud sau Marea Britanie să ofere sprijin militar, pentru a ajuta la asigurarea unei navigări comerciale în siguranţă, prin Strâmtoarea Ormuz.

”Prezentatoare Sky News: Ce ar putea să facă americanii în legătură cu Strâmtoarea Ormuz?

Amiralul Lord West, fostul comandant suprem al Marinei Regale Britanice: E posibil să se asigure că (strâmtoarea) va rămâne deschisă, dar pentru asta au nevoie de numeroase forțe navale în zonă, sprijinite de forțele aviației navale și de alte forțe asemănătoare. Problema este că iranienii știau că se putea ajunge la asta. Sunt uimit, trebuie să vă spun, că americanii nu au luat în calcul faptul că ceea ce vor face iranienii este să închidă Strâmtoarea Ormuz, de îndată ce au pornit acest război cu ei. Se pare că (americanii) nu s-au gândit la asta și acum par să acționeze cam târziu”.

Franța nu va trimite nave de război în Strâmtoarea Ormuz, a spus ministrul de externe de la Paris. Portavionul ”Charles de Gaulle” rămâne în estul Mediteranei, într-o misiune pur defensivă, de protecție, a precizat oficialul, într-o postare pe rețeaua X.

Raidurile israeliene se succed și la Beirut, unde au fost lovite centre de comandă ale Hezbollah. Campania militară împotriva grupării paramilitare sprijinită de Iran a adâncit criza umanitară din Liban, unde 850.000 de oameni au fost strămutați.