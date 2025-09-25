”Invitație la masacru”. Polițiștii din Rio de Janeiro vor primi bonusuri pentru infractorii pe care îi ucid

Activiștii pentru drepturile omului și-au exprimat indignarea după ce parlamentul din Rio de Janeiro a aprobat planuri de a plăti ofițerilor de poliție un „bonus specific Vestului Sălbatic” pentru „neutralizarea infractorilor” în timpul operațiunilor.

Această măsură este o amintire a deciziei luate la mijlocul anilor 1990, când guvernatorul de atunci al orașului Rio, Marcello Alencar, a introdus o legislație similară care a provocat o explozie de execuții extrajudiciare în favelele orașului, scrie The Guardian.

Legea de atunci a fost abrogată în 1998, după trei ani de vărsare de sânge, dar marți, parlamentarii au votat cu 47 de voturi pentru și 15 împotrivă pentru a reînvia această politică drept parte a noii legislații referitoare la poliția civilă din Rio.

Conform acestei reguli, ofițerii de poliție civilă ar primi bonusuri între 10% și 150% din salariile lor pentru capturarea de arme de calibru mare și „neutralizarea infractorilor”.

Susținătorii acestei măsuri - mulți dintre ei aliați ai fostului președinte de extremă dreapta al Braziliei, Jair Bolsonaro - susțin că o mână de fier era singura modalitate de a învinge facțiunile de droguri puternic înarmate care conduc multe dintre favelele orașului.

Alexandre Knoploch, un parlamentar din Partidul Liberal al lui Bolsonaro, a comparat politica cu represiunea împotriva criminalității care are loc în El Salvador sub președintele autoritar Nayib Bukele, unde o stare de urgență controversată de trei ani a dus la o scădere drastică a ratei crimelor.

”Stimul pervers pentru violența de stat. Invitație la masacru”

„Nu există nicio țară în lume care să fi reușit să reducă nivelurile ridicate de criminalitate fără a adopta astfel de poziții”, a declarat Knoploch în fața adunării legislative din Rio, salutând legea ca o modalitate de combatere a infractorilor pe care i-a numit „gunoaie”.

„Îmi pare rău, dar dacă acești oameni nu pot înțelege sensul civilizației, trebuie neutralizați de poliție. Dacă poartă o pușcă, trebuie neutralizat”, a declarat Knoploch.

Însă activiștii și experții în securitate au respins planurile care trebuie acum să primească undă verde sau să fie respinse de guvernatorul de dreapta al orașului Rio, Cláudio Castro, un alt aliat al lui Bolsonaro.

„Acest bonus încurajează execuțiile extrajudiciare. Este un stimul pervers pentru violența de stat - o invitație la masacru”, a declarat Antônio Carlos Costa, fondatorul grupului anti-violență Rio de Paz.

Henrique Vieira, un congresman federal din Rio, a descris legislația drept „stupidă, bizară, inumană, crudă, costisitoare și ineficientă”.

Renata Souza, o congresmenă a statului, a declarat că legea va oferi poliției „carte blanche” pentru a aplica pedeapsa cu moartea în favele.

Anchetele din anii 90 au arătat că majoritatea cazurilor de acest gen au fost, de fapt, execuții

Marcelo Freixo, un veteran activist pentru drepturile omului și politician de stânga, a avertizat că legea va afecta în mod disproporționat tinerii bărbați de culoare din favele. „Poliția merită să fie plătită mai mult – dar nu pentru uciderea de oameni”, a spus el.

Experții juridici au declarat pentru ziarul Extra din Rio că politica de „neutralizare” este neconstituțională într-o țară care nu permite pedeapsa cu moartea.

Carlos Minc, un congresman al statului care a contribuit la abolirea legii „Vestului Sălbatic” în anii '90, și-a amintit cum cercetările au descoperit că 64% dintre cele 1.200 de persoane ucise „în luptă” în acea perioadă au murit din cauza împușcăturilor în spate, urechi și ceafă. „Au fost execuții”, a declarat el reporterilor, numind legea reînviată un pas înapoi într-un trecut violent.

În 2021, poliția civilă din Rio a fost acuzată pentru cea mai gravă zi de violență din istoria orașului, când 28 de persoane au fost împușcate mortal în timpul unei operațiuni într-o favelă considerată una dintre principalele bastioane ale facțiunii Comandamentului Roșu.

