Decizia vine pe fondul vizitei de patru zile a premierului Starmer în China, menită să impulsioneze economia britanică prin acces extins la piaţa chineză, tarife mai reduse şi noi investiţii.

Păpuşile Labubu, devenite obiecte de colecţie după ce au ajuns virale pe reţelele sociale, sunt apreciate pentru estetica lor ”urât-drăgălaşă”, cu dinţi proeminenţi şi urechi ascuţite.

Biroul premierului a anunţat că vizita a dus la acorduri de export în valoare de 2,2 miliarde lire; acces pe piaţă estimat la 2,3 miliarde lire în următorii cinci ani; investiţii de sute de milioane de lire şi crearea a sute de locuri de muncă.

EXPANSIUNE MASIVĂ ÎN REGATUL UNIT ŞI EUROPA

Pop Mart va deschide magazine în Birmingham, Cardiff şi un nou flagship pe Oxford Street, urmând apoi încă 20 de locaţii în Europa. Investiţia totală va genera peste 150 de locuri de muncă în Regatul Unit.

”Londra se află în centrul ecosistemului creativ global şi suntem încântaţi să ne stabilim rădăcinile europene aici”, a declarat Grant Wang, fondatorul şi directorul general al Pop Mart.

Compania se numără printre retailerii chinezi orientaţi spre consumatori, precum Urban Revivo sau lanţul de cafea Luckin, care se extind în străinătate pentru a compensa cererea mai slabă de pe piaţa internă, afectată de criza imobiliară prelungită şi de incertitudinile salariale.

ALTE INVESTIŢII CHINEZE ASIGURATE PRIN VIZITA LUI STARMER

Biroul premierului a mai anunţat că firma chineză de stocare a energiei HiTHIUM va investi 200 de milioane de lire în Marea Britanie, creând 300 de locuri de muncă, iar grupul farmaceutic Asymchem va extinde operaţiunile din Regatul Unit, cu încă 150 de angajaţi.



