Deputat USR: ”Băncile au furat de la oameni cu ROBOR-ul. Iar oamenii au dreptul să-și ceară banii înapoi”

Într-un mesaj publicat pe Facebook, parlamentarul spune că ”oamenii au dreptul să-și ceară banii înapoi” și anunță că va depune un proiect de lege care creează acest mecanism.

Conform sursei citate, prin acest proiect de lege orice persoană afectată de o înțelegere anticoncurențială va avea dreptul să ceară despăgubiri în instanță.

La începutul lunii februarie, președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a anunțat că instituția pe care o conduce va finaliza în prima parte a anului 2026 mai multe investigații, cea mai importantă fiind primul caz pe sectorul bancar, legat de posibile înțelegeri între bănci pentru fixarea ratei dobânzii ROBOR. El a mai spus, potrivit Agerpres, că documentul, după ce va trece prin toate aceste etape, va fi trimis băncilor, care vor avea posibilitatea să spună punctul lor de vedere și, la final, membrii din plenul Consiliului vor lua o decizie.

Mesajul complet al deputatului USR Alexandru Dimitriu:

”Băncile au furat de la oameni cu ROBOR-ul. Iar oamenii au dreptul să-și ceară banii înapoi.

Consiliul Concurenței ar putea amenda cu sume mari cele 10 bănci bănuite că și-au coordonat cotațiile pentru a menține dobânzile la un nivel ridicat. Dar pentru milioane de români, problema nu este doar dacă vor exista amenzi. Problema este că ei au plătit deja. De aceea, soluția nu poate fi doar sancționarea băncilor. Soluția este ca oamenii să fie recunoscuți ca păgubiți și să își poată recupera prejudiciul.

Voi depune de urgență un proiect de lege care creează acest mecanism.

Un mecanism simplu și corect:

- orice persoană afectată de o înțelegere anticoncurențială va avea dreptul să ceară despăgubiri în instanță;

- existența unui cartel constatat de autorități va constitui probă în proces;

- prejudiciul va putea fi recuperat integral, inclusiv dobânzile;

- iar cei vinovați vor răspunde solidar pentru daunele produse.

Nu inventăm nimic. Aceste principii există deja în legislația europeană și au fost, la un moment dat, prevăzute și în legislația din România. Le repunem în funcțiune.

În acest caz, miza nu este doar dacă băncile sunt amendate. Miza este dacă oamenii își recuperează banii.

CONTEXT

În 2022, în doar câteva luni, pentru românii care își plăteau ratele în funcție de ROBOR, valoarea acestora aproape s-a dublat. Abia acum, în 2026, Consiliul Concurenței a finalizat ancheta, iar un cartel de 10 bănci riscă amenzi de până la 10% din cifra de afaceri.

De la celebra zicere a lui Mugur Isărescu — „băncile au sărit calul” — și până azi au trecut ani de zile. Ani în care milioane de români au plătit rate mai mari, bani reali, lună de lună, fără să știe dacă acele creșteri reflectau realitatea economică sau altceva”.