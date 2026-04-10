„Din primele informaţii, acesta nu prezintă afecţiuni medicale, însă nu îşi mai poate continua deplasarea din cauza avalanşelor scurse recent în zonă. Salvatorii montani intervin pentru evacuarea în siguranţă a persoanei", informează Salvamont Braşov.

Potrivit salvatorilor montani, în această perioadă, traseul Take Ionescu - Mălăieşti este închis din cauza riscului ridicat de avalanşă şi a avalanşelor scurse recent în zonă.

„Recomandăm tuturor turiştilor să respecte restricţiile şi să evite deplasarea pe traseele închise", a transmis sursa citată.