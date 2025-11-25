Întâlniri secrete SUA–Rusia la Abu Dhabi. Oficialii discută despre accelerarea negocierilor de pace

Secretarul armatei americane, Daniel Driscoll, se află la Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite, unde s-a întâlnit cu reprezentanți ruși pentru a discuta acordul de pace, a relatat CBS News , citând doi oficiali americani și două surse diplomatice.

Potrivit uneia dintre sursele canalului, Driscoll s-a întâlnit cu delegația rusă în seara zilei de 24 noiembrie, iar o altă rundă de discuții este programată pentru 25 noiembrie.

„El [Driscoll] are programată o altă întâlnire cu ei [reprezentanții ruși] mai târziu în cursul zilei [25 noiembrie] pentru a discuta procesul de pace și a avansa rapid negocierile de pace”, a declarat oficialul american.

Compoziția delegației ruse este necunoscută. Ceilalți membri ai delegației americane nu au fost specificați.

Informațiile CBS sunt confirmate de surse din Financial Times.

Potrivit FT, Driscoll urmează să se întâlnească și cu Kirill Budanov, șeful Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina, la Abu Dhabi.

Nu se știe dacă întâlnirea trilaterală dintre reprezentanții Moscovei, Kievului și Washingtonului a avut loc la Abu Dhabi.

Pe 24 noiembrie, secretarul de presă al președintelui rus, Dmitri Peskov, a declarat că nu sunt planificate discuții între reprezentanții Rusiei și SUA pentru această săptămână, dar Moscova rămâne deschisă față de acestea.

Pe 23 noiembrie, au avut loc la Geneva discuții între Statele Unite, Ucraina și țările europene pentru a discuta planul de pace al lui Donald Trump. Secretarul de Stat american, Marco Rubio, a declarat întâlnirea „cea mai productivă de până acum” în eforturile lui Trump de a pune capăt războiului. Andriy Yermak, șeful delegației ucrainene și șeful biroului prezidențial, a numit, de asemenea, dialogul „foarte productiv”.

Potrivit FT , în urma discuțiilor de la Geneva, planul de pace al lui Trump, care conținea inițial 28 de puncte, a fost redus la 19.

