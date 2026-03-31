Instalații petroliere rusești de lângă Marea Baltică, în flăcări după atacuri ucrainene. Ce dezvăluie imaginile din satelit

Imaginile din satelit şi înregistrările video verificate arată că, în ultima săptămână, Ucraina a lovit în repetate rânduri infrastructura cheie de export a petrolului rus din apropierea Mării Baltice, unele instalaţii rămânând în flăcări timp de câteva zile, relatează BBC.

Aura Trif

BBC Verify a confirmat că, începând cu 23 martie, au fost atacate cel puţin trei instalaţii petroliere din regiunea Leningrad a Rusiei, situate în apropierea oraşului Sankt Petersburg, la aproximativ 800 km nord de graniţa cu Ucraina.

Printre acestea se numără mai multe atacuri separate asupra porturilor cheie de la Marea Baltică, Ust-Luga şi Primorsk, precum şi un atac asupra rafinăriei de petrol Kirishi, situată în apropiere, în interiorul ţării.

Conform unei analize realizate de Centrul pentru Cercetare în domeniul Energiei şi Aerului Curat (Crea) cu sediul în Finlanda, 22% din totalul exporturilor de petrol ale Rusiei în 2025 au plecat din Primorsk şi 20% din Ust-Luga.

Datele recente arată că, în zilele de 26 şi 27 martie, nicio navă nu a fost încărcată cu petrol în niciunul dintre cele trei porturi ruseşti de la Marea Baltică, fapt despre care Crea a afirmat că reprezintă prima perioadă de două zile consecutive fără o astfel de activitate, de când Moscova a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022.

Imaginile din satelit arată coloane uriaşe de fum ridicându-se de la instalaţiile petroliere în flăcări din Primorsk pe 24 martie, precum şi incendii la Ust-Luga şi pagube extinse la Kirishi pe 27 martie.

Analiza imaginilor efectuată de BBC Verify indică: 

Primorsk – cel puţin opt rezervoare de stocare distruse sau avariate

Ust-Luga – cel puţin opt rezervoare distruse sau avariate

Kirishi – cel puţin două rezervoare de stocare avariate

Ce au dezvăluit imaginile

Satelitul FIRMS al NASA, utilizat pentru detectarea semnăturilor termice de la suprafaţa Pământului, indică faptul că la ora 02:54 BST de luni, incendiul din Primorsk era încă activ.

FIRMS a detectat, de asemenea, o semnătură termică la Ust-Luga, luni, la ora 12:28. Guvernatorul regiunii Leningrad, Alexander Drozdenko, a declarat duminică că incendiul a fost stins. El nu a raportat victime.

BBC Verify a confirmat, de asemenea, mai multe videoclipuri care arată urmările atacurilor asupra celor trei instalaţii din săptămâna trecută, inclusiv imagini care arată coloane masive de fum ridicându-se spre cer din Primorsk.

Comandantul forţelor militare ucrainene specializate în drone, Robert Brovdi, a declarat că între 23 şi 28 martie a fost desfăşurată o operaţiune care a vizat aceste trei instalaţii de export de petrol din zona baltică.

Brovdi a adăugat că atacurile au avut ca scop „demilitarizarea arterelor petroliere ale Rusiei, a capacităţii de rafinare şi a infrastructurii de export a ţiţeiului”.

Armata ucraineană a declarat că rafinăria Kirishi se numără printre cele mai mari trei uzine de prelucrare a petrolului din Rusia, incluzând producţia de „combustibili care susţin forţele armate ale statului agresor”.

Paradox în criza carburanților: exporturile Iranului cresc, traficul prin Strâmtoarea Ormuz se prăbușește
Exporturile de petrol ale Iranului au continuat să crească în prima lună de război, în timp ce transporturile de hidrocarburi ale altor state din Golf au fost grav afectate de blocajul din Strâmtoarea Ormuz, arată Bloomberg.

După ce a ratat ultima şansă de calificare la Cupa Mondială, naţionala României joacă, marţi, un meci amical cu Slovacia. În absenţa selecţionerului Mircea Lucescu, tricolorii vor fi conduşi de secundul Ionel Gane.

Franța a solicitat luni convocarea de urgență a Consiliului de Securitate al ONU, ca urmare a „incidentelor extrem de grave” în care au fost implicați soldații din misiunea de pace UNIFIL din Liban, soldate cu moartea a trei membri ai Căștilor Albastre. 

Radiografia completă a războiului din Orientul Mijlociu explicată pas cu pas. Arma Iranului care stârnește marea îngrijorare
Mii de militari americani au fost mobilizați suplimentar în zona Golfului Persic. Aici a ajuns zilele trecute și nava anfibie USS Tripoli, care s-a alăturat altor două grupări de portavioane. 

Cât ar putea costa benzina și motorina, conform celor cinci scenarii ale Guvernului. Planul pentru tăierea accizei
Liderii coaliției de guvernare au decis reducerea accizelor la carburanți. Mecanismul propus prevede o scădere treptată, în funcție de evoluția prețurilor, cu evaluări periodice.

Unde dispăruseră Rebeca și Melisa, fetele de 4 și 5 ani din Târnăveni. Reacția pădurarului care le-a găsit
A fost mobilizare de forțe în județul Mureș, unde Rebeca și Melisa, două copile de 4 și 5 ani, dispărute duminică seară, au fost găsite după 24 de ore, care au părut ani.  

