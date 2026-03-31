Instalații petroliere rusești de lângă Marea Baltică, în flăcări după atacuri ucrainene. Ce dezvăluie imaginile din satelit

BBC Verify a confirmat că, începând cu 23 martie, au fost atacate cel puţin trei instalaţii petroliere din regiunea Leningrad a Rusiei, situate în apropierea oraşului Sankt Petersburg, la aproximativ 800 km nord de graniţa cu Ucraina.

Printre acestea se numără mai multe atacuri separate asupra porturilor cheie de la Marea Baltică, Ust-Luga şi Primorsk, precum şi un atac asupra rafinăriei de petrol Kirishi, situată în apropiere, în interiorul ţării.

Conform unei analize realizate de Centrul pentru Cercetare în domeniul Energiei şi Aerului Curat (Crea) cu sediul în Finlanda, 22% din totalul exporturilor de petrol ale Rusiei în 2025 au plecat din Primorsk şi 20% din Ust-Luga.

Datele recente arată că, în zilele de 26 şi 27 martie, nicio navă nu a fost încărcată cu petrol în niciunul dintre cele trei porturi ruseşti de la Marea Baltică, fapt despre care Crea a afirmat că reprezintă prima perioadă de două zile consecutive fără o astfel de activitate, de când Moscova a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022.

Imaginile din satelit arată coloane uriaşe de fum ridicându-se de la instalaţiile petroliere în flăcări din Primorsk pe 24 martie, precum şi incendii la Ust-Luga şi pagube extinse la Kirishi pe 27 martie.