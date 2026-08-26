„Joi, 27 august, reprezentantul temporar pentru afaceri al României a fost convocat la Ministerul de Externe rus”, a informat miercuri MAE rus, potrivit Agerpres.

În schimb, Interfax scrie că, în iulie, ambasadorul României în Rusia, Cristian Istrate, a fost rechemat la Bucureşti pentru consultări în urma unor incidente cu vehicule aeriene fără pilot care au intrat în spaţiul aerian românesc.

Între timp, a reacționat și Ministerul Afacerilor Externe de la București: „Ministerul Afacerilor Externe confirmă convocarea Însărcinatului cu Afaceri a.i. al României la Moscova la MAE al Federației Ruse, joi, 27 august 2026. Prezumăm că această convocare vine ca răspuns la măsurile diplomatice adoptate de România ca reacție la valul de incidente cu drone generate de războiul de agresiune dus de Federația Rusă în Ucraina”.

În urmă cu o lună, ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat la sediul Ministerului Afacerilor Externe, în urma încălcărilor repetate ale spațiului aerian al României în perioada 24-26 iulie 2026, când Armata Română a doborât trei drone care au pătruns neautorizat pe teritoriul țării.

„Diplomatului rus i-au fost prezentate fragmente ale dronei distruse pe teritoriul României, componente despre care investigațiile derulate de Parchet au confirmat oficial că sunt de proveniență rusească.

În cadrul întâlnirii a fost exprimat protestul ferm al părții române față de aceste acțiuni ilegale și iresponsabile și claritatea atribuirii responsabilității.

A fost subliniat faptul că este absolut inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusă să continue încălcarea spațiului aerian al României, care reprezintă, în egală măsură, spațiul aerian al NATO și al Uniunii Europene. Partea română a evidențiat că Federația Rusă poartă responsabilitatea exclusivă pentru toate aceste incidente grave și pentru deteriorarea mediului regional de securitate.

În cadrul întrevederii, ambasadorului rus i-a fost înmânată oficial Nota verbală prin care partea română a notificat aplicarea declarării ca inacceptabil a unui membru al misiunii Federației Ruse la București, cu obligația de a părăsi teritoriul României în decurs de 5 zile”, a transmis atunci MAE.

Moscova va da un răspuns adecvat la expulzarea unui angajat al Ambasadei Federaţiei Ruse din România, a declarat, în iulie, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus al Afacerilor Externe, Maria Zaharova.

„Acuzaţiile românilor sunt nefondate, pretenţiile sunt nejustificate. Aceste acţiuni neprietenoase vor primi un răspuns adecvat”, declara atunci Maria Zaharova, pentru agenţia de stat TASS, principal canal de propagandă al Kremlinului.