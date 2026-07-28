În acestea, fostul președinte recunoaște că deținea materiale clasificate după ce și-a încheiat mandatul de vicepreședinte al Statelor Unite, potrivit BBC.

Înregistrările surprind discuțiile purtate de Biden, în prezent în vârstă de 83 de ani, cu scriitorul-fantomă care l-a ajutat la redactarea memoriilor sale din 2017, Promise Me, Dad.

„Tocmai am găsit toate documentele clasificate la subsol”, poate fi auzit spunând Biden într-o înregistrare din februarie 2017, la o lună după ce a părăsit Casa Albă.

Un procuror special al Departamentului de Justiție al SUA (DOJ) a concluzionat în 2024 că Biden a păstrat în mod necorespunzător documente oficiale, însă nu a recomandat punerea sa sub acuzare.

Republicanii din Camera Reprezentanților și organizația conservatoare Oversight Project au dat în judecată Departamentul de Justiție pentru a obține acces la aceste înregistrări.

Biden acuză o răzbunare politică

După publicarea înregistrărilor, purtătorul de cuvânt al lui Biden, TJ Ducklo, a criticat direcția în care se îndreaptă Departamentul de Justiție sub administrația președintelui Donald Trump, afirmând că decizia reprezintă „cel mai recent exemplu al folosirii DOJ ca armă pentru răzbunare politică”.

„Este greșit și, deși președintele Biden nu este de acord cu decizia de astăzi, respectă instanțele și rolul esențial al unui sistem judiciar independent într-o democrație sănătoasă”, a adăugat Ducklo.

Materialele audio au fost înregistrate în timpul redactării volumului publicat în 2017, scris împreună cu Mark Zwonitzer.

La un moment dat, în cele peste două ore de înregistrări făcute publice luni, Biden îi spune colaboratorului său: „Următorul lucru pe care îl am aici este... acesta este clasificat.”

Într-o altă înregistrare, din octombrie 2016, Biden afirmă: „Am note foarte detaliate din această perioadă... Ei [Casa Albă] nu știau că le am.”

La acel moment, Biden era încă vicepreședinte în administrația lui Barack Obama.

De ce nu a fost inculpat Joe Biden

În timpul mandatului său de președinte, între 2021 și 2025, Departamentul de Justiție a refuzat să facă publice aceste înregistrări.

În luna mai, avocații personali ai lui Biden au intentat un proces împotriva Departamentului de Justiție pentru a împiedica publicarea lor, însă au renunțat la acțiune după mai multe înfrângeri în instanță.

Înregistrările conțin numeroase pasaje redactate. Republicanii din Comisia pentru Supraveghere a Camerei Reprezentanților susțin că aceste eliminări „au scopul de a ascunde dezvăluirea de informații clasificate” făcută de Biden.

Materialele audio și transcrierile au fost obținute de procurorul special Robert Hur în cadrul investigației din 2024 privind modul în care Biden a gestionat documentele clasificate.

Explicând de ce nu a recomandat formularea de acuzații, Hur a declarat că se temea că un juriu l-ar percepe pe Biden drept „un bătrân simpatic, bine intenționat, dar cu o memorie slabă”.

Donald Trump a fost, la rândul său, pus sub acuzare pentru păstrarea ilegală a unor documente clasificate la reședința sa din Florida, însă dosarul a fost abandonat după revenirea sa la Casa Albă.