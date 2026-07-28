Într-o nouă ediţie a analizei "Relaţiile economice România - SUA", organizaţia evidenţiază principalele coordonate ale relaţiei economice şi perspectivele de consolidare şi transformare a acesteia într-o ancoră pentru creşterea economică a României pe termen lung, scrie Agerpres.

Potrivit unui comunicat al AmCham, intensificarea comerţului şi menţinerea investiţiilor americane, concentrate în sectoare strategice precum tehnologia, serviciile pentru afaceri şi producţia avansată, împreună cu parteneriatele sectoriale din energie şi apărare, consolidează poziţia Statelor Unite printre cei mai importanţi parteneri economici ai României.

Creşterea exporturilor româneşti pe piaţa americană reflectă maturizarea şi îmbunătăţirea competitivităţii economiei româneşti, întărind argumentele pentru ca România să fie percepută ca un partener capabil şi de încredere, susţine sursa citată.

Pe locul 4 în topul investiţiilor străine în România, SUA este cel mai mare investitor din afara UE şi se situează pe locul 15 în topul pieţelor de destinaţie pentru exporturile româneşti de bunuri şi servicii.

Exporturile românești către SUA au atins niveluri record

Potrivit celor mai recente date privind relaţiile economice din 2025, exporturile româneşti de bunuri şi servicii către SUA au ajuns la 6,4 miliarde de dolari în 2025 (locul 15 în topul ţărilor către care România exportă), iar importurile din SUA la aproximativ 3 miliarde de dolari (locul 18 în topul ţărilor din care România importă).

Exporturile de servicii au atins un maxim istoric de peste 4 miliarde de dolari (+19% faţă de anul 2024 şi 8% din totalul exporturilor de servicii), dintre care serviciile IT&C reprezintă circa 60% (2,4 miliarde de dolari, în creştere cu 25% faţă de 2024). Şi importurile de servicii din SUA au înregistrat o creştere semnificativă, de 65%, reprezentând 4% din totalul importurilor de servicii ale României, şi au fost concentrate în domenii precum servicii pentru afaceri, IT&C şi proprietate intelectuală.

Totodată, exporturile de bunuri au depăşit 2,3 miliarde de dolari (+5%), aproape dublu faţă de acum un deceniu, iar jumătate dintre tipurile de bunuri exportate sunt echipamente industriale şi de transport, urmate de bunuri manufacturate.

Stocul de investiţii străine directe (ISD) americane în România depăşeşte 9 miliarde de dolari (aproximativ 7% din totalul stocului ISD în România), SUA fiind al patrulea cel mai mare investitor din România şi cel mai mare investitor non-UE (după ţara de origine a investitorului final).

„Această dinamică bilaterală, prezentată pe larg în analiza realizată de AmCham România, se înscrie în evoluţia relaţiilor economice transatlantice, care au continuat să crească în ciuda schimbărilor care au marcat comerţul şi investiţiile la nivel global, atingând în 2025 un nivel record de aproximativ 10 trilioane de USD, rămânând cea mai amplă şi mai integrată relaţie economică la nivel global. Deşi statisticile privind schimburile comerciale nu includ achiziţiile din domeniul apărării, acestea reprezintă o parte importantă a cooperării bilaterale, completată de contribuţia companiilor americane în domenii strategice, precum dezvoltarea tehnologiilor "dual-use", se precizează în comunicat.

AmCham: România trebuie să creeze condiții pentru noi investiții americane

Potrivit reprezentanţilor mediului de afaceri, saltul către un nou nivel de cooperare economică depinde însă în mod esenţial de viziunea şi de capacitatea României de a asigura condiţii de investiţii în sectoare de interes pentru investitorii americani.

„Relaţia economică dintre România şi Statele Unite se află astăzi pe o traiectorie solidă, însă potenţialul deplin al acestui parteneriat poate fi valorificat doar într-un mediu stabil şi predictibil. Pe fondul prudenţei investiţionale care a marcat anul 2025, prelungirea tensiunilor din politica internă şi impactul acestora asupra mediului economic generează îngrijorare în rândul investitorilor. România nu mai poate concura doar prin costuri reduse sau prin poziţie geografică. Pentru investitori contează mai mult capacitatea de a asigura un mediu predictibil, de a implementa reforme structurale şi de a dezvolta infrastructura şi competenţele relevante pentru economia viitorului. Avem nevoie de toate acestea pentru a atrage investiţii americane, cu valoare adăugată ridicată şi impact pe termen lung”, a declarat preşedintele AmCham România, Vlad Boeriu, în documentul citat.

Comunicatul aminteşte, astfel, rezultatele celei mai recente ediţii a sondajului "AmCham Business Barometer", care arată că investitorii îşi păstrează încrederea în potenţialul României, însă sunt mai prudenţi în privinţa planurilor de investiţii. În acest context, predictibilitatea politicilor publice şi capacitatea de implementare a reformelor devin factori decisivi pentru menţinerea competitivităţii României, subliniază AmCham. În topul priorităţilor pentru menţinerea şi atragerea investiţiilor, companiile americane membre ale organizaţiei indică predictibilitatea politicilor publice şi stabilitatea macroeconomică, debirocratizarea, corelată cu digitalizarea serviciilor publice, un cadru fiscal competitiv, o politică economică coerentă, menţinerea unui ritm susţinut al investiţiilor în infrastructură şi consolidarea statului de drept.

„Corelate cu cele mai apreciate avantaje, precum calitatea infrastructurii digitale şi de securitate cibernetică, rezilienţa lanţurilor de aprovizionare, un raport avantajos între costul forţei de muncă şi productivitate, şi cu ancorele de încredere - apartenenţa României la NATO şi la Uniunea Europeană, şi perspectiva aderării la OCDE, aceste politici publice vor contribui la consolidarea relaţiei economice România-SUA prin menţinerea investitorilor prezenţi şi atragerea de noi investiţii cu valoare adăugată mare. Într-un context global în care investiţiile urmăresc tot mai mult economii stabile, competitive şi capabile să implementeze proiecte strategice, România are oportunitatea de a-şi consolida poziţia ca destinaţie relevantă pentru investiţiile americane şi ca partener de încredere în economia transatlantică. AmCham România va continua să susţină acest obiectiv prin agenda de promovare a relaţiilor economice bilaterale şi prin promovarea reformelor care întăresc competitivitatea economiei româneşti”, se mai arată în comunicat.

Pe ce date se bazează analiza AmCham

Datele privind relaţiile economice bilaterale România-SUA provin din analiza internă realizată de AmCham România, pe baza datelor Băncii Naţionale a României (BNR), Institutului Naţional de Statistică (INS) şi Eurostat, precizează organizaţia. Datele privind economia transatlantică provin din studiul "The Transatlantic Economy 2026", realizat de AmCham EU şi U.S. Chamber of Commerce. Analiza nu include achiziţiile din domeniul apărării.

Camera de Comerţ Americană în România - AmCham România are peste 30 de ani de prezenţă în România şi reuneşte, în prezent, peste 600 de companii americane, internaţionale şi româneşti cu investiţii cumulate de peste 30 miliarde de dolari în România.

Companiile membre AmCham asigură împreună peste 250.000 de locuri de muncă şi generează o cifră de afaceri cumulată de peste 65 miliarde de euro. AmCham România este membru acreditat al Camerei de Comerţ a SUA şi face parte din reţeaua europeană a Camerelor de Comerţ Americane.