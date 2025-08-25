Indonezienii au luat cu asalt Parlamentul și cer micșorarea salariilor aleșilor. Cât câștigă aici un parlamentar

Stiri externe
25-08-2025 | 15:44
jakarta proteste
Jakarta Globe/Beritasatu

Sute de indonezieni au luat luni cu asalt Parlamentul pentru a protesta față de salariile pe care ei le consideră a fi prea mari ale parlamentarilor.

 

autor
Cristian Anton

Poliţia a tras cu gaze lacrimogene şi a folosit un tun de apă pentru a respinge sute de demonstranţi care încercau să pătrundă, luni, în clădirea Parlamentului indonezian, pentru a protesta faţă de ceea ce ei numesc salarii şi beneficii excesive pentru legislatori, relatează Reuters, citând martori oculari.

Unii protestatari, îmbrăcaţi în haine negre, au aruncat cu pietre şi au aprins artificii în direcţia poliţiei anti-revoltă din capitala Jakarta. Cel puţin o motocicletă a fost incendiată de protestatari, dar oficialii nu au furnizat detalii despre pagube, victime sau arestări.

Protestatarii au mărşăluit pe străzile din jurul clădirii parlamentului, cerând reducerea salariilor parlamentarilor, potrivit unui comunicat de presă al Gejayan Memanggil, unul dintre grupurile care au organizat protestul la care au luat parte studenţi din provincia Yogyakarta.

În această lună, presa locală a relatat că parlamentarii primeau peste 100 de milioane de rupii (6.150 de dolari) pe lună, inclusiv o indemnizaţie substanţială pentru locuinţe. Deşi Indonezia este cea mai mare economie din Asia de Sud-Est, această remuneraţie este cu mult peste venitul mediu din arhipelag, care este de 3,1 milioane de rupii.

Citește și
vladimir putin donald trump
Cum răspunde un stat important din BRICS amenințărilor tarifare lansate de Trump

1.250 de polițiști au fost plasați în jurul Parlamentului

Manifestanţii au protestat şi faţă de a ceea ce ei au numit „elitele corupte” din cadrul guvernului şi faţă de politicile care favorizează holdingurile şi armata, se arată în comunicatul de presă, într-o aparentă referire la rolul tot mai important al armatei în viaţa civilă sub preşedintele Prabowo Subianto, un fost general.

Unii manifestanţi au fost văzuţi în imaginile de la televiziune purtând un steag din seria de manga japoneză „One Piece”, care a devenit un simbol al protestului faţă de politicile guvernamentale din ţară.

Purtătorul de cuvânt al poliţiei din Jakarta, Ade Ary Syam Indradi, a declarat reporterilor că 1.250 de poliţişti au fost mobilizaţi pentru a menţine ordinea în jurul clădirii.

Preşedintele parlamentului şi vicepreşedinţii parlamentului, precum şi un purtător de cuvânt al preşedintelui, nu au răspuns imediat la solicitarea Reuters de a comenta.

Preşedinta parlamentului, Puan Maharani, a declarat presei locale că va ţine cont de toate dorinţele publicului.

Un fost șef al CIA propune sancțiuni dure împotriva Rusiei: „Obstacolul în calea păcii, în acest moment, este Putin”

Sursa: News.ro

Etichete: proteste, salarii, indonezia, Parlament, parlamentari,

Dată publicare: 25-08-2025 15:44

Articol recomandat de sport.ro
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Citește și...
O femeie din Peru a ascuns cocaină și ecstasy în locuri greu de imaginat. Riscă pedeapsa cu moartea în Indonezia
Stiri externe
O femeie din Peru a ascuns cocaină și ecstasy în locuri greu de imaginat. Riscă pedeapsa cu moartea în Indonezia

O femeie din Peru a fost acuzată că a încercat să introducă ilegal în Bali cocaină și ecstasy în valoare de 70.000 de dolari (52.000 de lire sterline), ascunse în lenjeria intimă și într-o jucărie sexuală.

Cum răspunde un stat important din BRICS amenințărilor tarifare lansate de Trump
Stiri externe
Cum răspunde un stat important din BRICS amenințărilor tarifare lansate de Trump

Indonezia își asumă să facă față consecințelor faptului că face parte din blocul economic care se opune intereselor economice ale SUA.

Cum au găsit-o salvatorii pe turista căzută în râpa unui vulcan. Brazilianca era dispărută de 4 zile
Stiri externe
Cum au găsit-o salvatorii pe turista căzută în râpa unui vulcan. Brazilianca era dispărută de 4 zile

Turista braziliană dispărută de câteva zile, după ce a căzut într-o râpă de pe vulcanul Rinjani din Indonezia, a fost găsită moartă, au anunţat marţi guvernul brazilian şi serviciile de salvare indoneziene.

Alertă de călătorie pentru Indonezia. MAE avertizează românii să evite insulele Bali și Flores după erupția unui vulcan
Stiri externe
Alertă de călătorie pentru Indonezia. MAE avertizează românii să evite insulele Bali și Flores după erupția unui vulcan

MAE avertizează românii care se află sau călătoresc în Indonezia că o nouă erupţie vulcanică afectează insulele Flores şi Bali, recomandând evitarea temporară a acestor zone.

Indonezia e devastată de inundații și alunecări de teren. Cel puțin 31 de persoane au murit
Stiri externe
Indonezia e devastată de inundații și alunecări de teren. Cel puțin 31 de persoane au murit

Ploile care au căzut fără întrerupere timp de o săptămână în provincia indoneziană Sumatra de Nord au declanşat o serie de inundaţii şi alunecări de teren. Cel puțin 36 de oameni au murit.

 

Recomandări
PSD-ului i-a trecut supărarea pentru funeraliile lui Iliescu și revine la ședințele coaliției. Grindeanu: Vorbim de restanțe
Stiri Politice
PSD-ului i-a trecut supărarea pentru funeraliile lui Iliescu și revine la ședințele coaliției. Grindeanu: Vorbim de restanțe

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat luni că PSD a votat în unanimitate, în şedinţă, să revină la şedinţele coaliţiei pentru a discuta exclusiv despre restanţele pe care le au în Pachetul 2 de măsuri pentru redresarea economică a țării.

Schimbările la pensiile private, explicate de un expert: „În timp ce ești plătit lunar, suma rămasă poate să-ți aducă profit”
iBani
Schimbările la pensiile private, explicate de un expert: „În timp ce ești plătit lunar, suma rămasă poate să-ți aducă profit”

Legea privind pensiile private, adoptată la finalul săptămânii trecute de Guvern, elimină complet posibilitatea de a retrage toți banii acumulați în cont la vârsta pensionării.

CFR Călători a fost anunțată de CFR SA că îi oprește trenurile. Reacția companiei:„Impedimentele au fost depășite”
Stiri Economice
CFR Călători a fost anunțată de CFR SA că îi oprește trenurile. Reacția companiei:„Impedimentele au fost depășite”

CFR Călători, amenințată cu oprirea activității din cauza datoriei de 8,2 milioane de euro, își poate continua circulația după remedierea situației în urma unei întâlniri la sediul Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF).

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 25 August 2025

47:33

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12