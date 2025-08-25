Indonezienii au luat cu asalt Parlamentul și cer micșorarea salariilor aleșilor. Cât câștigă aici un parlamentar

Sute de indonezieni au luat luni cu asalt Parlamentul pentru a protesta față de salariile pe care ei le consideră a fi prea mari ale parlamentarilor.

Poliţia a tras cu gaze lacrimogene şi a folosit un tun de apă pentru a respinge sute de demonstranţi care încercau să pătrundă, luni, în clădirea Parlamentului indonezian, pentru a protesta faţă de ceea ce ei numesc salarii şi beneficii excesive pentru legislatori, relatează Reuters, citând martori oculari.

Unii protestatari, îmbrăcaţi în haine negre, au aruncat cu pietre şi au aprins artificii în direcţia poliţiei anti-revoltă din capitala Jakarta. Cel puţin o motocicletă a fost incendiată de protestatari, dar oficialii nu au furnizat detalii despre pagube, victime sau arestări.

Protestatarii au mărşăluit pe străzile din jurul clădirii parlamentului, cerând reducerea salariilor parlamentarilor, potrivit unui comunicat de presă al Gejayan Memanggil, unul dintre grupurile care au organizat protestul la care au luat parte studenţi din provincia Yogyakarta.

În această lună, presa locală a relatat că parlamentarii primeau peste 100 de milioane de rupii (6.150 de dolari) pe lună, inclusiv o indemnizaţie substanţială pentru locuinţe. Deşi Indonezia este cea mai mare economie din Asia de Sud-Est, această remuneraţie este cu mult peste venitul mediu din arhipelag, care este de 3,1 milioane de rupii.

1.250 de polițiști au fost plasați în jurul Parlamentului

Manifestanţii au protestat şi faţă de a ceea ce ei au numit „elitele corupte” din cadrul guvernului şi faţă de politicile care favorizează holdingurile şi armata, se arată în comunicatul de presă, într-o aparentă referire la rolul tot mai important al armatei în viaţa civilă sub preşedintele Prabowo Subianto, un fost general.

Unii manifestanţi au fost văzuţi în imaginile de la televiziune purtând un steag din seria de manga japoneză „One Piece”, care a devenit un simbol al protestului faţă de politicile guvernamentale din ţară.

Purtătorul de cuvânt al poliţiei din Jakarta, Ade Ary Syam Indradi, a declarat reporterilor că 1.250 de poliţişti au fost mobilizaţi pentru a menţine ordinea în jurul clădirii.

Preşedintele parlamentului şi vicepreşedinţii parlamentului, precum şi un purtător de cuvânt al preşedintelui, nu au răspuns imediat la solicitarea Reuters de a comenta.

Preşedinta parlamentului, Puan Maharani, a declarat presei locale că va ţine cont de toate dorinţele publicului.

