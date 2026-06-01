Un zbor a fost nevoit să își schimbe ruta în timpul zborului după ce un adolescent de la bord a numit un dispozitiv FitBit „bombă”, iar acesta a fost semnalat de securitate, relatează thesun.co.uk.

Aparatul de fitness al băiatului de 16 ani a apărut ca un dispozitiv Bluetooth disponibil în timpul unui zbor United Airlines din SUA către Spania.

Dispozitivul cu nume alarmant a rămas activ chiar și după ce echipajul le-a cerut pasagerilor să își oprească telefoanele, ceea ce a stârnit temeri legate de o posibilă amenințare teroristă.

Avionul a decolat din New Jersey la ora 18:00 sâmbătă, cu destinația Mallorca, dar a făcut cale întoarsă și a aterizat din nou în SUA la ora 21:30.

Pasagerii au coborât rapid din avion, în timp ce poliția Autorității Portuare a verificat aeronava.

Pasagerii au fost supuși unei noi runde de controale de securitate înainte de a se îmbarca din nou.

Dispozitivul suspect s-a dovedit a fi, de fapt, un FitBit aparținând unui adolescent de 16 ani, care îl denumise „bombă”.

United Airlines a confirmat: „Zborul United 236 de la Newark către Palma de Mallorca, Spania, s-a întors în siguranță la Newark pentru a rezolva o potențială problemă de securitate”.

„Zborul a continuat apoi către Palma de Mallorca cu un nou echipaj”, au adăugat aceștia.

Adolescentul glumeț, care a dat numele alarmant dispozitivului de fitness, nu a fost pus sub acuzare.

Totuși, FBI a deschis o anchetă privind incidentul.