Ca urmare a deciziei, artista renunță și la rolul pe care urma să îl interpreteze în noua montare a musicalului „Sunday in the Park With George”, programată pentru vara anului 2027, la Barbican din Londra.

Potrivit unui reprezentant al artistei, citat de The Guardian, Grande dorește să își încheie turneul „într-o notă înaltă, într-un mod sănătos și fericit”, după care va lua „o pauză binemeritată de la activitățile și aparițiile publice, care au dus la o atenție și o analiză publică nesfârșite”.

Mai multe detalii, pe SpotMedia.