Vicepremierul polonez Krzysztof Gawkowski a afirmat că incendiul din voievodatul Mazovia a fost „provocat în mod deliberat pentru a scoate stația din funcțiune și a perturba accesul la internet al mai multor instituții, inclusiv al armatei ucrainene”.

El a declarat pentru postul public polonez TVP Info că ancheta este în desfășurare, dar că „numeroase indicii sugerează” că atacul se înscrie într-o „nouă doctrină de atac a Rusiei”. Kremlinul nu a comentat.

Între timp, serviciul de informații al Danemarcei a publicat o nouă evaluare a amenințărilor, în care estimează că Rusia își va intensifica războiul hibrid în lunile următoare.

Serviciul a precizat că un atac rămâne „foarte puțin probabil”, dar a avertizat asupra unui „risc redus, dar în creștere” ca Rusia să lanseze un atac militar limitat împotriva unor țări NATO.

În ultimele săptămâni, mai multe state europene membre NATO au afirmat că Rusia s-ar putea pregăti să lanseze atacuri pentru a le testa angajamentul de a sprijini Ucraina, acuzații pe care Moscova le neagă.

La începutul acestei luni, Germania a acuzat Rusia de o tentativă de atac cu drone asupra aeroportului Leipzig/Halle , în timp ce Franța a cerut elaborarea unui plan pentru protejarea infrastructurii critice și a obiectivelor industriei de apărare.

Războiul hibrid sau atacurile hibride sunt termeni generali care descriu, de regulă, metode nonmilitare menite să exercite presiune asupra unui adversar și să îl destabilizeze, precum atacurile cibernetice, sabotajul sau dezinformarea.

Pentru desfășurarea acestor atacuri sunt folosiți adesea intermediari, iar Rusia neagă întotdeauna orice implicare, în pofida dovezilor tot mai numeroase care indică contrariul.

Europa, vizată de o campanie de sabotaj tot mai amplă, iar Rusia este principalul suspect

Incendiul de la stația Starlink din Polonia

Incendiul de la stația de comunicații prin satelit deținută de statul polonez a izbucnit miercuri noapte, în localitatea Wola Krobowska. Stația este în continuare operațională.

Vicepremierul a declarat că aceasta transmite trafic de internet prin Polonia către mai multe țări, inclusiv Ucraina, și utilizează sisteme SpaceX care asigură conectivitatea prin terminale Starlink.

Întrebat despre incident în cadrul unei conferințe de presă susținute joi alături de liderul Bulgariei, premierul polonez Donald Tusk a declarat că nu îi place „să eticheteze ceva drept sabotaj sau accident fără a avea certitudine de 100%, dar situația nu arată bine”.

Drone rusești în spațiul aerian al Republicii Moldova și României

Tot joi, președinta Republicii Moldova a declarat că patru drone rusești au pătruns în spațiul aerian al țării, iar cel puțin una a explodat. Ministerul Apărării din România a anunțat, la rândul său, că o dronă s-a prăbușit pe teritoriul românesc.

Miercuri, Polonia a anunțat și că un elicopter militar rus i-a încălcat pentru scurt timp spațiul aerian , ceea ce a determinat ridicarea de la sol a avioanelor de vânătoare.

Președintele rus Vladimir Putin a declarat în repetate rânduri că Moscova nu intenționează să atace statele NATO.

La începutul acestei luni, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a afirmat că Europa este cea care vorbește despre pregătiri de război, adăugând: „Dacă Europa atacă Rusia, va fi un război complet diferit [de cel din Ucraina] și va fi foarte scurt”.

Putin a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022, iar Moscova controlează în prezent aproximativ 20% din teritoriul ucrainean, inclusiv peninsula Crimeea, anexată în 2014.

Șase morți într-un atac rusesc asupra unei ferme din regiunea Harkov

Ucraina se confruntă în prezent cu atacuri desfășurate la orice oră și cu alerte aproape permanente.

În regiunea Harkov, șase persoane au fost ucise și alte 12 au fost rănite într-un atac rusesc asupra unei ferme din satul Stara Hnîlîția, a anunțat Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei.

Potrivit instituției, victimele erau muncitori agricoli care sortau legume. Șeful administrației regiunii Harkov a precizat că patru dintre persoanele ucise erau femei.