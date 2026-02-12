„Unităţile de apărare aeriană ale Ministerului Apărării din Rusia au respins un atac cu rachete care viza teritoriul regiunii Volgograd”, a declarat Andreş Botcharov pe Telegram.

„Un incendiu a izbucnit în urma căderii de resturi pe teritoriul unei baze a Ministerului Apărării din apropierea satului Kotlouban”, a adăugat el.

El a precizat că nu au existat victime civile, dar că locuitorii localităţii vor fi evacuaţi „pentru a proteja populaţia civilă de riscul de detonare în timpul stingerii incendiului”.

El nu a indicat de unde a provenit acest atac.

Ca răspuns la bombardamentele ruseşti asupra teritoriului său din ultimii patru ani, Ucraina trimite în fiecare noapte drone către Rusia, vizând în special infrastructura energetică.

În regiunea Tambov (centru), guvernatorul Evgueni Pervichev a raportat un atac cu drone ucrainene care a avariat o academie militară, ai cărei studenţi au fost evacuaţi din căminul lor către un spital din apropiere.