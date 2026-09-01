Focul a izbucnit într-o hală din zona industrială a orașului, acolo unde ard mai multe deșeuri plastice. Imediat a fost solicitat ajutorul pompierilor.

La sosirea echipajelor, flăcările erau extinse pe o suprafață de aproximativ o mie de metri pătrați, iar mai multe autospeciale au fost trimise la fața locului.

Pompierii încearcă să găsească sursa focului și să limiteze propagarea flăcărilor care mistuie acum totul în interiorul halei.

A fost emis și un mesaj RO Alert, prin care oamenii au fost informați și avertizați să evite deplasările în zonă.

Abia după ce focul va fi stins, pompierii vor putea afla și cauza probabilă a incendiului.